У Цушко считают, что Турчинову мешают «неудовлетворенные потребности»

Министерство внутренних дел не проводит никаких незаконных мероприятий по отношению к лидерам оппозиционных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра МВД Украины, первый заместитель министра Михаил КОРНИЕНКО, комментируя заявления одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

М.КОРНИЕНКО назвал высказывание этого политика предвыборными технологиями. «Пошли уже предвыборные технологии. Мы этих мер не проводим и не будем проводить. У нас совсем другие задачи, и дай бог, чтобы мы успевали исполнять те обязанности, которые на нас возложены», - отметил М.КОРНИЕНКО, добавив при этом, что МВД тревожит оценка его работы со стороны граждан, «а не оценка политиков, которая уже раздавалась. Она нас мало интересует, это их амбиции, и, как говорят в Москве, «неудовлетворенные потребности».

Как сообщал УНИАН, 8 августа. А.ТУРЧИНОВ заявил, что силовые структуры начали сбор компромата на оппозиционных политиков.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, «происходит анализ списков оппозиционных партий, сбор компрометирующих материалов, начинается опять несанкционированное снятие информации, в том числе с мобильных телефонов».