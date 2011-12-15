Огрызко: Россия готовится к новой газовой войне с Украиной

Бывший министр иностранных дел, заместитель председателя политсовета партии "Наша Украина" Владимир ОГРЫЗКО считает, что Россия готовится к новой «газовой войне» с Украиной.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины".

По мнению экс-министра, расчет простой: за антиукраинской кампанией скрыть собственное бессилие. "И все-таки российские власти проиграли выборы. Да, именно проиграли, несмотря на официально зафиксированную поддержку «Единой России» почти половиной избирателей, пришедших на избирательные участки. Проиграли, несмотря на то, что ни одна действительно оппозиционная сила в Думе представлена не будет", - подчеркнул он.

Он убежден, что это поражение не измеряется цифрами из официальных протоколов. "Это – моральное поражение. Выборы показали, что путинский режим держится не на диалоге с обществом, а на политических технологиях. Причем на технологиях самого низкого пошиба – на фальсификациях и запугивании, на админресурсе и лжи. И главный недостаток этих технологий даже не в том, что они проигрышные, а в том, что это – технологии вчерашнего дня", - считает В.ОГРЫЗКО.

По его убеждению, «беда современной России заключается в том, что «погоду» в Кремле в действительности делают не государственные деятели, и даже не политики, а политтехнологи прошлого». «Между тем, современный мир – это мир диалога, мир, в котором горизонтальная коммуникация на порядок важнее и сильнее, чем очень тщательно выстроенная административная вертикаль», - отметил экс-министр и добавил, что российские власти потеряли около 15% поддержки (хотя реально – значительно больше), по сравнению с прошлыми выборами. По его мнению, понесло «потери» и российское общество – оно начинает постепенно лишаться страха. «И пусть у людей, которые вышли 10 декабря на Болотную площадь, еще нет лидера, нет четкого представления о том, какую Россию они хотят видеть, на данный момент они уже сделали достаточно. Они дали понять, какая Россия их не устраивает. Их не устраивает Россия Путина. Хотя таких людей, к сожалению, еще катастрофически мало», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Также он считает, что «не менее донимающими для Кремля стали результаты голосования на «выборах» президента в оккупированной Южной Осетии».

«Что может противопоставить путинский режим этим поражениям? Только дальнейшее «завинчивание гаек», мишуру «Евразийского союза» и – «маленькие победные войны». Нынешний правящий класс России не умеет функционировать по цивилизованным политическим правилам. Вспомним первую президентскую кампанию ПУТИНА – вторая чеченская война, давление на всех потенциальных оппозиционеров. Эта технология принесла успех. Следовательно, и сейчас вполне вероятно, что для восстановления репутации ПУТИНА может быть избрана технология «победной войны», - считает В.ОГРЫЗКО. По его словам, «одна «победа» такого пошиба у Кремля уже «в кармане». Пользуясь беспринципностью белорусского руководства, Москва фактически установила протекторат над суверенной страной».

Следующими, по мнению В.ОГРЫЗКО, «они хотят сделать нас».

«Даже новыми и еще более щедрыми «дарами» в Москве все равно не удовлетворятся. Случайно ли Россия высвобождает свои газоубежища в канун Нового года? Случайно ли глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что никакие соглашения с Украиной заключены не будет? И отчего это вдруг наш премьер, который анонсировал новое «газовое» соглашение с Россией со дня на день, приказал готовить проект бюджета-2012, отталкиваясь от цены на газ не менее 400 долларов за кубометр?», - отметил О.ОГРЫЗКО и подытожил: «Все ясно. Россия готовится к новой «газовой войне» с Украиной.

«Расчет простой: за антиукраинской кампанией скрыть собственное бессилие. Есть такой психологический феномен: манипуляция страхом. Это когда слабый человек компенсирует собственные проблемы, ищет еще более слабого индивида и откровенно его терроризирует. В данном случае этот феномен перенесен на межгосударственный уровень. А как же еще дружить со «стратегическим» партнером? Выход из такого положения невозможен до тех пор, пока манипулируемый не восстанет против манипулятора. Именно таким видится и выход для Украины», - заметил экс-министр и добавил: «Следовательно, не идти ни на какие уступки, потому что они лишь разжигают имперские аппетиты Кремля».

В.ОГРЫЗКО убежден, что у Украины иной путь – европейский. «Не воспользоваться им будет настоящим преступлением перед своим народом. Украинские власти должны использовать уникальный шанс, который мы будем иметь 19 декабря. Иначе ее судьба не намного будет отличаться от того, что ожидает и нынешнюю власть в Кремле. Только не за годы, как будет там, а за месяцы, как будет здесь», - подытожил экс-министр.