Апелляционный суд не захотел слушать все газовое дело Тимошенко

Коллегия судей в составе Елены СИТАЙЛО, Татьяны ФРИЧ, Ольга ЮРДЫГИ отказала защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства о проведении судебного следствия в рамках рассмотрения жалобы на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено одной из судей после пребывания в совещательной комнате.

"Основания для удовлетворения ходатайства защиты не установлены", - говорится в решении коллегии судей Апелляционного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" убытки в размере 1,5 млрд. грн., нанесенные в результате реализации газовых контрактов 2009 года.