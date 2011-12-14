Кучму решение суда не успокоило - он требует найти провокаторов

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА называет «необходимым, но недостаточным» сегодняшнее решение Печерского райсуда Киева, который признал безосновательность возбуждения против него уголовного дела по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в комментарии Л.КУЧМЫ, переданном УНИАН его адвокатами Сергеем УЛЬЯНОВЫМ и Виктором ПЕТРУНЕНКО.

«Принятое сегодня решение – необходимое, но не достаточное. Недостаточно снять подозрения с Президента КУЧМЫ, но оставить их на украинской власти, на самом государстве. Необходимо смыть пятно с репутации страны. А это невозможно до момента, пока не будут найдены истинные организаторы и заказчики этой самой страшной антиукраинской провокации новейшего времени – «кассетного скандала» и исчезновения Георгия Гонгадзе», - подчеркнул Л.КУЧМА.

Он заявил, что «лишь найдя настоящих руководителей этого заговора против основ государства, Украина может доказать всему миру, что она способна защищать свои интересы».

Как сказал Л.КУЧМА, его цель - не только реабилитация его лично. «Дело моей чести – возвращение доброго имени не только КУЧМЫ, но и Украины, во главе которой я стоял более десятилетия», - подчеркнул он.

Л.КУЧМА заявил, что настаивает на том, чтобы расследование «кассетного скандала», поиск его заказчиков и истинных виновников убийства Г.Гонгадзе были продолжены. При этом он заверил, что со своей стороны готов сделать для этого всё, что только может потребоваться от него.

«В заключение хочу искренне поблагодарить всех тех, кто не поверил в абсурдные обвинения и в эти непростые для меня месяцы оказывал так нужную мне моральную поддержку», - отметил Л.КУЧМА.

В свою очередь его адвокаты, комментируя решение суда, отменившего постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ, отметили, что «с самого начала уголовного преследования Леонида Даниловича было очевидным, что он непричастен к трагическим событиям, произошедшим с Георгием Гонгадзе, и поэтому нет и не могло быть законных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Леонида КУЧМЫ».

По словам адвокатов, они «указывали на фальсификации и незаконность так называемых «записей МЕЛЬНИЧЕНКО», его заранее неправдивые, а точнее лжесвидетельства, которые послужили основой для уголовного преследования второго Президента Украины».

Как сказали защитники, «не существует ни одной экспертизы и ни одного специалиста, которые бы исключили монтаж записей МЕЛЬНИЧЕНКО». «Мы подчеркиваем, что в материалах дела существуют беспрекословные данные, свидетельствующие о монтаже и фальсификации записей разговоров в кабинете Президента, а также о предоставлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО неправдивых свидетельств органу досудебного следствия», - заявили С.УЛЬЯНОВ и В.ПЕТРУНЕНКО.

Кроме того, напомнили они, 20 октября 2011 года Конституционный Суд Украины разъяснил положение статьи 62 Конституции, действующей с 1996 года, относительно доказательств полученных незаконным путем. «Это положило конец юридическим противоречиям и лишило наших процессуальных оппонентов возможности утверждать, что записи МЕЛЬНИЧЕНКО могут иметь какое-либо доказательное значение по уголовному делу», - подчеркнули адвокаты.

По их словам, отмена постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ означает, что правоохранительные органы в рамках уголовного дела по факту убийства Г.Гонгадзе имеют неограниченные возможности для установления всех без исключения лиц, причастных к совершению незаконного прослушивания кабинета Президента, монтажа и фальсификации записей.

«Только установив всех без исключения лиц, причастных к совершению спецоперации по незаконному прослушиванию кабинета Президента, монтажа и фальсификации записей, будет возможно установить реальных организаторов «кассетного скандала» и заказчиков убийства Георгия Гонгадзе», - подчеркнули адвокаты Л.КУЧМЫ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Сегодня, 14 декабря, Печерский районный суд признал, что Генеральная прокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.