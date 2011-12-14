Иващенко в суд вызвали «скорую»

Бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО, которому стало плохо во время судебного заседания, вызвали «скорую помощь».

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло вскоре после начала заседания по его делу в Печерском районном суде Киева.

В начале заседания, учитывая ухудшение состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО, его адвокаты пытались заявить ходатайство о замене своему подзащитному меры пресечения. Их ходатайство поддержал и сам В.ИВАЩЕНКО, заявив, что из-за плохого самочувствия он даже не может принимать участия в судебном процессе.

На это суд отметил, что на стадии допроса свидетелей заявлять какие-либо ходатайства преждевременно. В свою очередь представители прокуратуры попросили суд сделать замечание В.ИВАЩЕНКО за нарушение правил поведения в судебном заседании.

Сейчас суд продолжает допрос свидетелей, но из-за приезда медиков, которые должны сделать В.ИВАЩЕНКО обезболивающий укол, в судебном заседании объявлен 15-минутный перерыв.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судно-механический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.