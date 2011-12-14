Медведчук считает договор о свободной торговле с ЕС «реальной аферой»

Глава совета центра «Правовая держава» Виктор МЕДВЕДЧУК считает, что договор о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом является «реальной аферой».

Об этом В.МЕДВЕДЧУК сказал в интервью газете «Известия в Украине» (№ 233 от 13 декабря).

«Это реальная афера, в которую втянуто наше государство. Имеет место простая подмена понятий! ЕС не подписывает и не собирается подписывать с Украиной договор по ЗСТ, который по сути будет таковым только по названию», - сказал он.

По словам В.МЕДВЕДЧУКА, подписание реального договора означало бы реализацию принципа четырех свобод: свобода торговли, услуг, свобода передвижения капитала, свободное передвижение рабочей силы.

«ЕС, конечно, готов подписать договор с Украиной, но только совсем другой - так называемый договор об ассоциированном членстве. И не секрет, что такое понятие, как ассоциированное членство в ЕС, просто отсутствует», - сказал В.МЕДВЕДЧУК, добавив, что договор об ассоциации - это исключительно торговый договор, который предполагает упрощенный режим торговли.

По его мнению, для Евросоюза заполучить украинский рынок для европейских товаров - это возможность сохранить спрос на свои товары на то время, пока в Европе идет спад потребления.

В.МЕДВЕДЧУК напомнил, что ЕС недавно подписал подобные договоры, в частности, с Алжиром, Египтом, Иорданией, Палестиной.

«Также в 2002-м подписан договор об ассоциации с... Чили (!), что еще раз подтверждает тот факт, что договор об ассоциации является частью торговой политики ЕС для продвижения своих товаров на новые рынки», - сказал В.МЕДВЕДЧУК.

По его словам, в случае подписания договора об ассоциации это будет, прежде всего, победой европейской дипломатии. В.МЕДВЕЧУК считает, что для украинской экономики полное открытие рынка, да еще в условиях кризиса, может привести к тому, что «мы уничтожим нашего производителя в течение нескольких лет».

Как отметил В.МЕДВЕДЧУК, Украине ничто не мешает строить страну на европейских принципах уже сегодня, не переводя европейскую тему на уровень фетиша. «Те политики, которые рассматривают евроинтеграцию как панацею от всех наших бед, должны в конце концов осознать, что ЕС - это не интернат для перевоспитания сложных подростков. Евросоюз - это один из мировых университетов, куда можно попасть, уже имея очень высокую подготовку», - добавил он.

По его мнению, вся европейская политика в отношении Украины имеет очень конкретную цель - не допустить сближения Украины и России.

В.МЕДВЕДЧУК убежден, что Украине нужны новые механизмы, дающие экономике возможность выйти на новый виток роста.

«Мы, в Украине, до сих пор не поняли, что создание общего рынка с участием трех государств - это не какая-то навязчивая идея Кремля, это единственный цивилизованный способ сохранить собственную экономику и занять свою нишу в мировой системе разделения труда. Украина не выдержит конкуренции с двумя сверхсистемами: с одной стороны ЕС, с другой - ЕЭП. А мы продолжаем терять время»,- сказал он.

Отвечая на вопрос об оценке работы Виктора ЯНУКОВИЧА на Посту президента, В.МЕДВЕДЧУК отметил, что Президент обладает многими качествами опытного политического лидера и управленца. «Хотя, надо признать, его политика изменилась по сравнению с тем, что провозглашалось в 2004-м и даже в 2010 году. Уже очевидно, у ЯНУКОВИЧА-президента произошла смена приоритетов и отказ от многих его программных принципов. Это касается и его неожиданных евроинтеграционных устремлений»,- сказал он.