У Кличко интересуются, зачем под Апелляционным судом столько "Беркута"

Партия «УДАР» считает, что сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева, во время которого стороне защиты было отказано во всех ходатайствах, демонстрирует предвзятую позицию и ставит под сомнение возможность реализации права Юлии ТИМОШЕНКО на защиту.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«Атмосфера, в которой проходит судебное заседание, не добавляет авторитета украинской судебной системе и силовым структурам. Когда под апелляционным судом рябит от «Беркута», а журналистам, депутатам, представителям посольств нужно пробиваться через кордоны милиции, то возникает вопрос – кого так боятся силовики и от кого они так защищаются?», – говорится в заявлении.

В партии «УДАР» отмечают, что сегодня внимание многих международных институтов и стран приковано к судебным процессам в Украине, поэтому власть должна обеспечить беспристрастный и открытый процесс, на котором будут полностью соблюдены права стороны защиты. «Особенно это важно накануне саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 19 декабря. Украинцы ждут от этого саммита парафирования Соглашения об ассоциации. Но репрессии против оппозиции и выборочное правосудие остаются препятствием на пути Украины к евроинтеграции».

Также партия «УДАР» отмечает, что сегодня важным вопросом является не только обеспечение права Ю.ТИМОШЕНКО на защиту, но и обеспечение экс-премьеру надлежащей медицинской помощи.