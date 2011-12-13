Однопартийцы Тигипко пока не хотят сливаться в ПР

Запорожская городская организация политической партии «Сильная Украина» приняла решение о приостановке переговорного процесса об объединении с Партией регионов, требуя смены руководителя Запорожской городской организации ПР Владимира КАЛЬЦЕВА.

Как передает кореспондент УНИАН, согласно официальному заявлению городской организации, соответствующее решение принято Бюро Запорожской городской организации партии «Сильная Украина» в связи с тем, что «руководство городской организации Партии регионов В.КАЛЬЦЕВ (руководитель Запорожской горорганизации ПР – УНИАН) зачастую ставит свои личные интересы выше интересов громады».

«По городу Запорожью переговорный процесс (об объединении политсил – УНИАН) зашел в тупик. Прежде всего, это связано с пребыванием у руководства Запорожской городской организации Партии регионов Владимира КАЛЬЦЕВА. Руководя городской организацией Партии регионов, В.КАЛЬЦЕВ зачастую ставит свои личные интересы выше интересов громады», - утверждается в официальном заявлении Запорожской горорганизации партии «Сильная Украина».

В заявлении также сообщается, что учитывая данный факт, а также то, что «действия В.КАЛЬЦЕВА крайне негативно отражаются как на имидже местной организации Партии регионов, так и на рейтинге всей партии в целом, ключевым условием для объединения партийных организаций в городе Запорожье является отстранение В.КАЛЬЦЕВА от руководства Запорожской городской организацией Партии регионов и от исполнения функций секретаря Запорожского городского совета».

В связи с этим, утверждается в заявлении за подписью председателя Бюро Запорожской горорганизации «Сильной Украины» Валерия ЭДЕЛЕВА, «Бюро Запорожской городской партийной организации политической партии «Сильная Украина» принято решение о приостановлении Запорожской городской партийной организацией партии «Сильная Украина» участия в переговорном процессе об объединении с Партией регионов до смены руководителя Запорожской городской организации Партии регионов В.КАЛЬЦЕВА».