Литвин намекает Болдыреву, чтобы тот поискал себе другую страну?

Председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН критикует заявления отдельных политиков относительно возможного разделения территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжеств по случаю 15-й годовщины основания Народной партии.

«Сейчас некоторые начинают делать заявления, что надо ту или иную часть территории Украины кому-то отдать. Но мы должны сказать: «лишних территорий в Украине нет», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, тот, кто выступает с подобными заявлениями и призывами разделения страны, как минимум должен поискать себе другую страну.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Ю.БОЛДЫРЕВ заявляет о целесообразности отделения Галичины от Украины .