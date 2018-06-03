Вехи недели. Тимошенко добивают со всех сторон, Россия жмет на газ
Судя по развитию ситуации во фракции БЮТ-«Батькивщина», на лидерство в «сердечной» партии активно претендует Александр Турчинов... Визит еврокомиссара Штефана Фюле выглядит последней попыткой...
Лидера «Батькивщины» арестовали повторно, не успев освободить из Лукьяновского СИЗО. Арест произошел на фоне непонятных событий внутри «сердечной» фракции и очередного всплеска европейских симпатий к бывшему украинскому премьеру. Россия делает предложение, от которого Янукович вряд ли сможет отказаться.
Отвратительное правосудие
В стране, где все ветви власти официально или реально сосредоточены в руках Президента, случайностей не бывает. Выездное заседание Шевченковского суда, прошедшее прямо у койки Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО - показательный пример наплевательского отношения к европейским демократическим процедурам. Юлия Владимировна арестована повторно, и это лишает всякого смысла запланированное на 13 декабря заседание Апелляционного суда по ее «газовому» делу. Европа же получила четкий сигнал: попытки увязывать евроинтеграцию Украины с освобождением лидера «Батькивщины» на Банковой не воспринимаются. Виктор Янукович во время посещения Днепропетровска весьма двусмысленно заявил, что вокруг его главного политического противника «сложилась неприятная ситуация». И нет никаких признаков, что глава государства пытается искать из нее выход.
Традиционно мощную поддержку Тимошенко получила от Европейской народной партии, конгресс которой прошел в Марселе. Наверное, Юлии Владимировне было по-матерински приятно, что ретранслятором ее позиции стала Евгения Тимошенко-Карр. Дочь лидера «Батькивщины», ранее практически не занимавшаяся политикой, выступила с речью, обличающей режим Януковича, и призвала к введению Европейским Союзом санкций против украинского руководства. При этом Евгения не забыла призвать политических союзников своей мамы удвоить усилия по поддержке евроинтеграции нашей страны. В ответ не только прозвучали аплодисменты – конгресс ЕНП принял резолюцию относительно ситуации в Украине, которой фактически увязал будущее демократии в нашей стране с освобождением политзаключенных и их участием в будущих выборах. Закон «О выборах народных депутатов», кстати говоря, Виктор Янукович подписал.
Следует признать, что пламенное выступление Тимошенко-младшей вряд ли дает ей основания войти по маминому следу в большую политику. Судя по развитию ситуации во фракции БЮТ-«Батькивщина», на лидерство в «сердечной» партии активно претендует Александр Турчинов. По крайней мере, смена лидера парламентской фракции бютовцев (опытный аппаратчик Иван Кириленко поступился местом генералу СБУ Андрею Кожемякину) свидетельствует, что Александр Валентинович не собирается стоять в стороне от будущей избирательной кампании. Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы», «Батькивщина» заняла первое место среди претендентов на победу на парламентских выборах, но состояние партийной структуры и настроения в «сердечной» среде делают эту победу пирровой.
Путем Бацьки
Пока отечественные политики спорят о том, насколько успешным будет саммит Украина – ЕС, Россия действует со свойственной ей прямотой. Газовые переговоры между Киевом и Москвой выходят на финишную прямую, и новые соглашения, если верить «Зеркалу недели. Украина», не принесут нашей стране даже малейшего облегчения в экономике, зато угрожают потерей государственного суверенитета. Два совместных предприятия, которые предлагает создать Россия на паритетной основе, получат монопольное право на транзит российского газа по украинской территории и его продажу потребителям, чем фактически лишат Украину независимости. Заполучив украинскую ГТС со всеми потрохами (читай – подземными хранилищами газа) и возможность продавать «голубое золото» конечным потребителям, «Газпром» быстро заставит Украину плясать под свою дудку.
Последствия подписания соглашения очевидны: вялые протесты деморализованной парламентской оппозиции, немногочисленные демонстрации обеспокоенных подготовкой к новогодним праздникам патриотов и показательно высокая скидка на газ, которая при таком раскладе ничего не решает. Вряд ли Виктор Янукович признается даже самому себе, что семимильными шагами идет по пути Александра Лукашенко в части потери государственного суверенитета. Сегодняшний визит еврокомиссара Штефана Фюле выглядит последней попыткой образумить украинскую власть.
Евгений Магда