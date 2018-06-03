Вехи недели. Тимошенко добивают со всех сторон, Россия жмет на газ

Лидера «Батькивщины» арестовали повторно, не успев освободить из Лукьяновского СИЗО. Арест произошел на фоне непонятных событий внутри «сердечной» фракции и очередного всплеска европейских симпатий к бывшему украинскому премьеру. Россия делает предложение, от которого Янукович вряд ли сможет отказаться.

Отвратительное правосудие

В стране, где все ветви власти официально или реально сосредоточены в руках Президента, случайностей не бывает. Выездное заседание Шевченковского суда, прошедшее прямо у койки Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО - показательный пример наплевательского отношения к европейским демократическим процедурам. Юлия Владимировна арестована повторно, и это лишает всякого смысла запланированное на 13 декабря заседание Апелляционного суда по ее «газовому» делу. Европа же получила четкий сигнал: попытки увязывать евроинтеграцию Украины с освобождением лидера «Батькивщины» на Банковой не воспринимаются. Виктор Янукович во время посещения Днепропетровска весьма двусмысленно заявил, что вокруг его главного политического противника «сложилась неприятная ситуация». И нет никаких признаков, что глава государства пытается искать из нее выход.

Традиционно мощную поддержку Тимошенко получила от Европейской народной партии, конгресс которой прошел в Марселе. Наверное, Юлии Владимировне было по-матерински приятно, что ретранслятором ее позиции стала Евгения Тимошенко-Карр. Дочь лидера «Батькивщины», ранее практически не занимавшаяся политикой, выступила с речью, обличающей режим Януковича, и призвала к введению Европейским Союзом санкций против украинского руководства. При этом Евгения не забыла призвать политических союзников своей мамы удвоить усилия по поддержке евроинтеграции нашей страны. В ответ не только прозвучали аплодисменты – конгресс ЕНП принял резолюцию относительно ситуации в Украине, которой фактически увязал будущее демократии в нашей стране с освобождением политзаключенных и их участием в будущих выборах. Закон «О выборах народных депутатов», кстати говоря, Виктор Янукович подписал.

Следует признать, что пламенное выступление Тимошенко-младшей вряд ли дает ей основания войти по маминому следу в большую политику. Судя по развитию ситуации во фракции БЮТ-«Батькивщина», на лидерство в «сердечной» партии активно претендует Александр Турчинов. По крайней мере, смена лидера парламентской фракции бютовцев (опытный аппаратчик Иван Кириленко поступился местом генералу СБУ Андрею Кожемякину) свидетельствует, что Александр Валентинович не собирается стоять в стороне от будущей избирательной кампании. Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы», «Батькивщина» заняла первое место среди претендентов на победу на парламентских выборах, но состояние партийной структуры и настроения в «сердечной» среде делают эту победу пирровой.

Путем Бацьки

Пока отечественные политики спорят о том, насколько успешным будет саммит Украина – ЕС, Россия действует со свойственной ей прямотой. Газовые переговоры между Киевом и Москвой выходят на финишную прямую, и новые соглашения, если верить «Зеркалу недели. Украина», не принесут нашей стране даже малейшего облегчения в экономике, зато угрожают потерей государственного суверенитета. Два совместных предприятия, которые предлагает создать Россия на паритетной основе, получат монопольное право на транзит российского газа по украинской территории и его продажу потребителям, чем фактически лишат Украину независимости. Заполучив украинскую ГТС со всеми потрохами (читай – подземными хранилищами газа) и возможность продавать «голубое золото» конечным потребителям, «Газпром» быстро заставит Украину плясать под свою дудку.

Последствия подписания соглашения очевидны: вялые протесты деморализованной парламентской оппозиции, немногочисленные демонстрации обеспокоенных подготовкой к новогодним праздникам патриотов и показательно высокая скидка на газ, которая при таком раскладе ничего не решает. Вряд ли Виктор Янукович признается даже самому себе, что семимильными шагами идет по пути Александра Лукашенко в части потери государственного суверенитета. Сегодняшний визит еврокомиссара Штефана Фюле выглядит последней попыткой образумить украинскую власть.

Евгений Магда