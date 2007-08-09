Тернопольские политики договорились отдохнуть друг от друга

В Тернополе представители местных политических сил подписали меморандум с обещаниями не проводить агитации на мероприятиях по случаю Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, свои подписи, в частности, поставили лидеры местных ячейке партии “Народный Союз Наша Украина”, ВО “Батьківщина”, Украинской народной партии, ГП “ПОРА”, Социалистической партии, Партии зеленых, Коммунистической партии Украины, Народно-демократической партии.

В документе политики обязываются не перебивать праздничное настроение жителей Тернополя своими акциями. “Учитывая хронологическую близость к дате досрочных выборов в Верховную Раду Украины, считаем недопустимым использовать мероприятия по случаю Дня города для предвыборной политической агитации”, указали они в меморандуме.

Подписание меморандума инициировал городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ, который призвал лидеров местных политических сил не использовать для агитации торжественные мероприятия, которые пройдут с 23 по 28 августа по случаю Дня независимости Украины и Дня города.