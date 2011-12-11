Адвокаты Ландика всю вину перекладывают на потерпевшую

Адвокаты депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА заявляют, что потерпевшая Мария КОРШУНОВА использует ажиотаж вокруг этого дела во избежание от уголовной ответственности и для собственного обогащения.

На этом акцентировали Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ в заявлении, переданном УНИАН.

«Анализируя факты, которые устанавливаются в ходе судебного процесса над Р.ЛАНДИКОМ, мы приходим к выводу, что М.КОРШУНОВА использует ажиотаж, возникший в обществе вокруг дела нашего подзащитного не только во избежание от уголовной ответственности за совершенное, но и для личного, путем вымогательства и мошенничества, обогащения», - отмечают защитники.

При этом они выражают убеждение, что судебное разбирательство дела на сегодняшний день «позволило устранить почти все неточности, допущенные органами МВД в Луганской области во время досудебного следствия по уголовному делу».

Как отмечают Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ, «судебное разбирательство дела уже засвидетельствовало, что в ночь с 3 на 4 июля 2011 года в ресторане “Баккара” возник конфликт между двумя группами лиц – с одной стороны - это М.КОРШУНОВА и ее подруги, с другого – Р.ЛАНДИК и его друзья».

По словам адвокатов, из материалов, которые уже исследованы судом, следует, что «инициатором конфликта была именно М.КОРШУНОВА, которая первой применила физическую силу и начала драку, в ходе которой, ставя под угрозу жизнь Р.ЛАНДИКА, нанесла ему удар стеклянным графином по голове».

В то же время, отмечают адвокаты, «подвергшись нападению и получив телесное повреждение, Р.ЛАНДИК правомерно применил силу для прекращения противоправных действий М.КОРШУНОВОЙ, ее задержания и передачи органам правопорядка как лица, совершившего преступление. При этом одна из подруг М.КОРШУНОВОЙ, пытаясь помешать ее задержанию, наносила удары по окровавленной ране на голове Р.ЛАНДИКА».

Учитывая изложенное, Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ отмечают, что органами досудебного следствия допущена «грубая ошибка, которая привела к незаконному привлечению Р.ЛАНДИКА к уголовной ответственности, и ее нужно немедленно исправить».

«Учитывая течение судебных событий и установленные факты, мы надеемся, что суд не только установит невиновность Р.ЛАНДИКА, но и, исследовав обстоятельства дела, даст надлежащую юридическую оценку действиям М.КОРШУНОВОЙ, создавшей конфликт, начала драку, и нарушив закон, сумела не только избежать ответственности, но и обогатиться», - заявляют адвокаты сына депутата - «регионала».

Как сообщалось, 4 июля 2011 года ночью в ресторане "Баккара" в Луганске произошел инцидент между Р.ЛАНДИКОМ и М.КОРШУНОВОЙ. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело относительно депутата по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Р. Ландика задержали в Краснодаре (РФ).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности.

Дело по обвинению Р.ЛАНДИКА в избиении фотомодели рассматривает Ленинский районный суд Луганска.

В сентябре этого года этот райсуд принял решение об аресте Р.ЛАНДИКА на два месяца.

В конце октября М.КОРШУНОВА и Р.ЛАНДИК подписали "мировое соглашение".

Р.ЛАНДИК является сыном народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА.