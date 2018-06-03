К чему приведут протесты в России?

В России после выборов в Госдуму народ вдруг вышел на улицы. К чему в итоге приведут российские протесты? Своими мыслями делятся эксперты.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД:

СТАВ ПРЕЗИДЕНТОМ, ПУТИН ПРИБЕГНЕТ К ЕЩЕ БОЛЕЕ АВТОРИТАРНЫМ МЕТОДАМ

Нынешний авторитарный режим в России базируется на традициях политической культуры российского общества, в основе которой, собственно, - авторитарная культура.

На эту авторитарную культуру накладывается имперская ментальность как российского общества, так и российских властей. И эта имперская ментальность очень сильно влияет на политическую активность россиян.

В их представлении, там должен быть царь, который всегда справедлив, внимателен, и он отвечает за судьбу России. Власть, которой он располагает, «освященная Богом». Поэтому она не может подвергаться никакой критике. В русской ментальности, так сказать, верховенство власти освящено нимбом божьей милости. А между обществом и царем - чиновничество - прожорливая коррумпированная бюрократия. Собственно, она и является основным врагом общества. Царь вроде тоже борется с этой бюрократией, потому что он в своей сути отражает интересы простого народа. Вот такая парадигма русской культуры всегда была основой для стабильности самой власти и этого авторитарного режима.

Что сегодня изменилось, почему народ возмущается? Это протестует молодое поколение россиян, которое не мыслит категориями самодержавия. Они видят совсем другие процессы в мире, и самодержавие им не нравится - несмотря на мощную патриотическую работу, которую проводит режим Путина с молодежью. Перспектива российской авторитарной стабильности уже не удовлетворяет многих россиян.

Но все же большая часть россиян, очевидно, поддерживает Путина, и он однозначно будет президентом.

Думаю, россияне проглотят обиду с фальсификациями на выборах, проглотят ради «великой России», но если власть не будет вести себя еще более грубо и цинично в отношении тех людей, которые имеют другие взгляды на будущее РФ.

Если бы Путин был способен провести модернизацию России, он бы давно это сделал. И мы видели, что в его первой каденции такие попытки были, но потом он быстро от этого отказался, потому что такая модернизация ставила под угрозу его власть и авторитет, поэтому он прибегнул к построению имперской модели, «поднятие геополитического величия России», чтобы за счет внешнего фактора консолидировать общество, при том, что реформ нет, и произвол в отношении населения совершается страшный. До сих пор это работало. И Путин, став президентом в третий раз, будет вести политику не модернизации, а экстенсивного развития: расширение, экспансии, захвата новых ресурсов, реинтеграции Украины в Россию в форме Евразийского союза. Это все для поднятия «величия России», прежде всего как геополитической мощи.

Став президентом, Путин прибегнет к еще более авторитарным методам и ущемлению россиян в их правах, потому что сегодняшние протесты он воспринял как угрозу собственной власти.

Тарас Чорновил, заместитель председателя комитета ВР по внешним связям:

КОГДА-ТО В РОССИИ РВАНЕТ, И ТЕМ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДУТ ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ

Как по мне, пока до критических последствий еще далеко. Во-первых, потому, что власть имеет сверхмощный механизм подавления, который хорошо профинансирован.

Второй момент - значительная часть населения все же политически индифферентна, и им все совершенно безразлично, им достаточно запустить пару угрожающих сообщений, и сработает типичный русский лозунг «лишь бы не было войны». И третье - организаторы акций пока слабы, и политическая альтернатива еще не выросла.

Акции в России пока имеют исключительно политический характер. Экономическое положение вне Москвы и Петербурга просто ужасно, но большинство россиян к этому привычны, у них еще нет традиции бороться за свои социальные права. А резкого экономического обвала не будет, пока не упадет мировая цена на нефть.

Оппозиционные политические лидеры России недостаточно авторитетны, и они, как и у нас, перессорены между собой.

Там иногда попадаются адекватные люди - такие, как Немцов и Касьянов, но остальные - Лимонов и другие - просто зоопарк.

Сегодняшние протесты - только прелюдия. На президентских выборах, думаю, будет продолжение, а что получится, одному Богу известно.

Все мы понимаем, что когда-нибудь в России рванет, и чем больше будут закручивать гайки, тем рванет сильнее.

Но когда это будет? ..

Дмитрий КОРЧИНСКИЙ, публицист:

ПУТИН ДЛЯ УКРАИНЫ - ЛУЧШАЯ ФИГУРА

Сейчас в России не произойдет революции, ситуация стабильная, но хорошо то, что режим не сможет уже чувствовать себя так уверенно, как раньше. Мы видим, что в областях, где преобладает русское население, власть получила наименьший процент. «Единой Россией» больше всего недовольны жители Москвы и Петербурга - городов, которые должны быть опорой режима.

Режим еще силен, революционеры - слабые. И вопреки всему, Путин самый популярный политик в России.

И не стоит ожидать, что он там чего-то испугался, и может произойти какая-то модернизация России. Все выглядит так, что будет продолжаться нынешний сценарий.

Но для нас это очень неплохо. Путин для нас - лучшая фигура, потому что он пугает не только россиян, но и украинское руководство и всех своих соседей. Путин любит деньги больше, чем геополитическую миссию России, именно поэтому не готов платить за эту миссию. Если бы Россия была более разумной, то Украина бы давно лишилась своей независимости.

Пока Москва пугает, мы будем хранить, хотя бы формально, свою независимость.

Александр Палий, эксперт по международным вопросам:

РОССИЯ - В «ЛОВУШКЕ СВОБОДЫ»

Нынешние политические процессы в России, связанные с падением популярности власти, еще полгода назад мало кто это предвидел.

Уже давно замечено, что политические процессы в России нередко развиваются по "провальному" сценарию: россияне скорее "запрягают". «Инерционность» российской политики меньше, чем в Украине. Причина в том, что политика в России практически не завязана на общество, где изменения происходят с определенным временным лагом, и значительно большей степенью - на государство.

В этом смысле Россия больше похожа на азиатские и ближневосточные страны, где позавчера Каддафи был вождь, а вчера - враг.

Очевидно, причины нынешнего падения популярности власти комплексные - здесь и фактический застой в экономике, и атрофия живой политической жизни, и чрезвычайная криминализация политики, экономики и общественной жизни, что снижает «барьеры недопустимого», и невозможность реализоваться в действующей системе координат пассионарным гражданам . Все это создало в российском обществе такую ​​атмосферу, которая во многом напоминает конец 1980-х. То есть масса все еще идет за властью, но что-то делать людям, которые себя уважают, становится все более неприемлемо.

Режим ради спокойствия продолжает выжимать пассионарных людей из страны. Как результат, режим остается с трубой, недиверсифицированной экономикой и стареющим населением. Для России с ее природными запасами нынешний рост на уровне 4% - это даже хуже, чем брежневский застой, ибо во времена Брежнева не было таких инфраструктурных проблем.

Очевидно, Путин осознает угрозу «обструкции» режима со стороны мыслящей части общества. Поэтому и избрал председателем нового избирательного штаба известного режиссера Говорухина, который часто в своем творчестве был не по-кремлевски искренен.

Инстинкты российских властей, добытые в спецслужбах, подсказывают, что надо тотально держать ситуацию под контролем.

Для тактики это может быть очень хорошо. А для стратегии - вряд ли. Эта как «газовые войны» России против Украины, выигранные Кремлем, однако в результате которых в Европе резко ускорились процессы диверсификации энергоснабжения и стремительно выросли инвестиции в возобновляемую энергетику. А это сейчас сказывается на российских интересах, теперь уже стратегических.

Похоже, российские власти полностью не признают экономической ценности демократии или, по крайней мере, убеждают себя в этом.

Правда, Дмитрий Медведев весь свой президентский срок заявлял о модернизации. Только если говорить «халва», сладко во рту не станет.

Сейчас Россия попала в ловушку свободы, как это ни парадоксально звучит.

Если продолжать нынешний курс, он будет вести страну к стагнации и постепенному проигрышу конкурентных позиций в мире.

Другая опция - попробовать отпустить политические и особенно экономические процессы. Но это, при наличии определенных шансов быстрого преодоления отсталости, угроза уже не постепенного, а одномоментного падения. На это российские власти вряд ли решатся. Они все еще пугают своих сограждан «страшными 90-ми».

Возможна ли в России революция? Верхушечная революция вполне возможна. Поскольку общество практически оторвано от влияния на государство. Что касается революционной мобилизации самого общества, без поддержки органов государственной власти, то теперь такой вариант крайне маловероятен. Для этого нужна какая-то чрезвычайная ситуация - хаос, полный экономический коллапс и т.п.. Пока это далеко не первая опция. Общество слабое, а бюрократическая и силовая машина многочисленная и мощная, особенно по сравнению с атомизированным обществом.

Поэтому разовьется в России революционная ситуация или нет, в большей степени будет зависеть от того, удастся ли российским властям удержать тотальный контроль над государственным аппаратом и элитами.

Ксения Лесив