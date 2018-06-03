Конгресс ЕНП: пустой стул для Тимошенко, или Через СИЗО к евроинтеграции?

«Европейская народная партия всегда поддерживала европейскую Украину, однако сейчас этот вопрос остается в компетенции администрации президента Украины...»

Текущая неделя была достаточно важной для отечественной оппозиции на международной арене. В Марселе состоялся ХХ конгресс Европейской народной партии, куда были приглашены ведущие представители оппозиционных сил Украины. Естественно, все они не преминули пожаловаться на беспредел нынешней власти и заверить коллег в своей верности европейским ценностям.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, в Марселе были смотрины нового проевропейского поколения, которое сегодня может быть в оппозиции, но уже в ближайшее время будет определять политику и государственный курс Украины. «Они присматривались к ним не как к оппозиции, а как к тем политикам, с которыми придется иметь дело сегодняшнему поколению европейских политиков. Как к тем, с кем придется иметь дело новой Европе, которая рождается сегодня», – заявил он.

Так как на конгрессе не было лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко, депутаты Европейской народной партии закрепили за ней стул, прикрепив на его спинку небольшой плакат с изображением главной оппозиционерки и надписью: «Украине – волю!»

Дочь Юлии Тимошенко Евгения Карр, которая выступала от имени своей мамы, призвала лидеров стран Европейского Союза ввести санкции против режима Януковича.

«Когда били и арестовывали демократическую оппозицию Зимбабве, Европа отреагировала запретом на въезд для угнетателей. Сегодня пришло время сделать то же самое в отношении действующего руководства Украины. Если бы моя мама была здесь сегодня, она сказала, что пока мы говорим, с каждой минутой молодая и слабая украинская демократия систематически и цинично уничтожается режимом, основанным на страхе и коррупции», - подчеркнула Евгения Карр.

По ее мнению, Украина фактически превратилась в частную собственность семьи нынешнего президента.

«На самом деле, будущее Украины с каждым днем выглядит все мрачнее. Больше не существует разделения власти. Все основные институты оказались в руках одного человека, который слабо понимает, что делать со своим всемогуществом, но который хорошо знает, как «кормить» его непрерывными атаками на бизнес, банки, собственность и стратегические ресурсы украинского государства. Наша страна фактически превратилась в частную собственность президентской семьи», - добавила дочь Юлии Тимошенко.

В то же время она призвала лидеров Европейского Союза поддержать европейскую перспективу Украины. В противном случае, по мнению Евгении Карр, без решительных действий для спасения оппозиции от физического уничтожения, Украина может снова через двадцать лет после падения СССР превратится в однопартийное государство на границе ЕС.

«Сегодня от имени моей мамы я прошу вас удвоить наши общие усилия для приближения европейского будущего Украины. Эта перспектива заставляет мою маму и ее соратников бороться дальше, несмотря на все притеснения, которым они подвергаются. Она и ее команда будут продолжать делать все возможное для своей страны, и я верю, что их миссия добьется успеха в свободной Украине, которая сможет с гордостью занять свое место рядом с вами, в семье европейских государств», - добавила она.

Конечно, тема освобождения лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко была одной из доминирующих на XX конгрессе ЕНП.

Так, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия Королевская заявила, что идея честного суда становится ключевым пунктом предвыборной программы украинской оппозиции. По ее мнению, партия «Батькивщина» свою кампанию должна строить на основе проекта «дорожной карты» европейского развития Украины, разработанного лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко.

«Данный проект является политической «дорожной картой» европеизации и демократизации государства. Если бы эта идея ранее воплотилась в жизнь – развитие Украины пошло бы по другому пути. Приняв за основу «дорожную карту» европейского развития страны, вполне реально вывести Украину в инвестиционные лидеры Европы, сломав политику страха и налогового террора в стране», – считает народный депутат.

По ее словам, «дорожная карта» должна стать открытым для оценки граждан планом европейского развития Украины, а не очередной бюрократической затеей. «Контролировать ее выполнение должны не чиновники, а общество, применяя критерии оценки: «Справедливы ли реформы? Результативны или безрезультатны?» - добавила госпожа Королевская.

Среди первоочередных реформ, необходимых Украине, она назвала антикоррупционную программу. «Для успешного развития страны жизненно необходимо реализовать антикоррупционную программу. Однако в свете сегодняшнего закрытого «судилища» в стенах СИЗО над Юлией Тимошенко, идея честного суда становится ключевым пунктом предвыборной программы украинской оппозиции», – подчеркнула политик.

Комментируя еще одно судебное заседание над Юлией Тимошенко, Королевская заявила, что сегодня в СИЗО находится ключ к европейским перспективам Украины. «Это именной ключ – Юлия Тимошенко. Сегодняшнее «судилище» в СИЗО говорит о том, что власть не готова к европейским ценностям, в то время как украинское общество уверено в том, что наш дом – Европа», - добавила она.

Также в XX конгрессе Европейской народной партии принял участие лидер партии «Удар» Виталий Кличко, который, несмотря на отсутствие своих однопартийцев под Печерским райсудом и СИЗО, где находится Юлия Тимошенко, также выразил возмущение действиями власти в отношении оппозиции.

«Я и моя партия возмущены той жестокостью и правовым нигилизмом, который сегодня демонстрируется в Лукьяновском СИЗО, где проходит очередное «судилище» над экс-премьером Юлией Тимошенко. Выездное судебное заседание в СИЗО в полной мере демонстрирует деградацию судебной системы Украины. Это нарушение прав человека и издевательства над женщиной и политиком», - подчеркнул он.

Лидер партии «Фронт Змин» Арсений Яценюк, который также присутствовал на конгрессе ЕНП, напомнил, что украинская оппозиция едина во мнении относительно того, что Украина должна стать частью объединенной Европы и для этого должны быть сняты все вопросы, которые парализуют процесс сближения с ЕС.

«О каком месте в цивилизованном мире может идти речь, когда власти применяют методы инквизиции к своим политическим оппонентам? Власть должна понять – это единственное сегодня, что может сорвать парафирование Соглашения об ассоциации и саммит Украина – ЕС», - отметил Арсений Яценюк.

Президент Европейской народной партии Вильфрид Мартенс в своем выступления на конгрессе заявил, что соглашения между Европейским Союзом и Украиной об ассоциации не будет до тех пор, пока в стране будут политические заключенные.

«Никакая сделка не может быть подписана, ратифицирована или имплементирована, пока не будет четких обязательств и четких мер, которые изменят ситуацию. Эти обязательства должны привести к освобождению Юлии Тимошенко и других политических заключенных. Они должны получить право участвовать в выборах, как ближайших, так и последующих», - отметил он.

Президент ЕНП отметил, что Европейская народная партия всегда поддерживала европейскую Украину, однако сейчас этот вопрос остается в компетенции администрации президента Украины. Господин Мартенс обратил внимание собравшихся однопартийцев на стул с фото заключенной Юлии Тимошенко.

«Она сегодня не с нами, потому что она стала жертвой нечестного и политически мотивированного процесса, начатого с единственной целью – уничтожение демократической оппозиции в Украине. Мы будем защищать всех тех, кто пострадал из-за сворачивания демократии», - пообещал он.

В результате Европейская народная партия приняла резолюцию, в которой европейские политики призвали украинские власти сделать процесс над политическими заключенными честными и прозрачными, внести поправки в Уголовный кодекс и декриминализировать статью Юлии Тимошенко, а также позволить допустить к ней и Юрию Луценко команду врачей из ЕС.

Марина Мороз, Марсель - Киев, для УНИАН