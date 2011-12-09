Литвин поблагодарил Ляшко за комплимент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что законопроект о рынке земли критикуют из-за того, что в нем нет положения о праве иностранцев покупать землю в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на заседании парламента.

Он отметил, что «удивляет, что критики этого законопроекта (речь идет о законопроекте «О рынке земель – УНИАН) как внутри страны, так и за ее пределами по сути дела смыкнулись». В.ЛИТВИН считает, что это произошло из-за того, что в законопроекте «нет права на продажу украинской земли иностранцам, потому и начали писать письма, чтобы этот законопроект не рассматривать».

Когда некоторые депутаты, которые не входят в парламентское большинство, в частности Олег ЛЯШКО, начали кричать, что В.ЛИТВИН поменял свою позицию, хотя раньше заявлял, что нельзя землю продавать, председатель ВР сказал: «Я за данный закон не голосовал». После этих слов О.ЛЯШКО закричал: «Какой хитрый!». В ответ председатель ВР отметил: «Если хитрый, то это значит, что и умный. Так что благодарю вас за комплимент».

В.ЛИТВИН подчеркнул необходимость отдельно принять решение о моратории на продажу земли сельхозназначения до января 2013 года, поскольку до января 2012 года этот законопроект в целом как закон не удастся принять и поэтому появляется возможность воспользоваться этим и приватизировать землю. «Нужно будет отдельно принять решение о моратории, чтобы у нас не возникло паузы, которой могут воспользоваться ловкие люди в этом отношении», - отметил В.ЛИТВИН.

Как известно, мораторий на продажу земли сельхозназначения действует до 1 января 2012 года. В случае непринятия отдельно решения о продлении моратория, до принятия закона «О рынке земель», образуется определенный период, когда законодательно не будет урегулировано, что в Украине существует мораторий.