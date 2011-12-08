Тимошенко арестовали во второй раз (обновлено)

Шевченковский районный суд Киева сегодня удовлетворил представление следователя СБУ об избрании в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО возле Лукьяновского СИЗО столицы.

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, проходившем в Лукьяновском СИЗО.

"К сожалению, судья Шевченковского районного суда ТРУБНИКОВ (судья Андрей ТРУБНИКОВ – УНИАН) огласил постановление, которым ТИМОШЕНКО арестована во второй раз", – сказал С.ВЛАСЕНКО из СИЗО.

Он также продемонстрировал журналистам постановление СБУ об избрании меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО и зачитал его фрагменты. "Характер и обстоятельства преступлений, в совершении которых обвиняется Ю.ТИМОШЕНКО, данные, которые есть в материалах дела, свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, Ю.ТИМОШЕНКО может негативно влиять на свидетелей, сбор доказательств…", – говорится, в частности, в постановлении СБУ.

С.ВЛАСЕНКО пояснил, что главным аргументом, почему СБУ требует ареста экс-премьера, является то, что "Ю.ТИМОШЕНКО, находясь на свободе, может уклоняться от следствия".

"Это маразм, и этот маразм был удовлетворен", – заявил защитник.

По его словам, в течение всего судебного заседания защита пыталась пояснить, что Ю.ТИМОШЕНКО не находится на свободе. "Они делают дебилами весь украинский народ, делая такие вещи. Они делают идиотом каждого украинца", – сказал С.Власенко.

"На самом деле, дело не в ТИМОШЕНКО, не в аресте, не во втором расстреле... Вопрос заключается в том, что эта власть потеряла тормоза, эта власть будет идти до конца, будет идти дальше в своих желаниях, касается ли это физического уничтожения ТИМОШЕНКО,

или это касается физического уничтожения каждого из нас с вами", – заявил С.ВЛАСЕНКО.