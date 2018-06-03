Костусев покинет Одессу по «измаильскому сценарию»?

Отставка мэра Одессы Алексея Костусева после недавней аудиенции на Банковой фактически стала лишь делом времени. Поскольку разговор с Виктором Януковичем, согласно просочившейся в СМИ информации, был столь же жестким, как и кратким, - минуту спустя Алексей Алексеевич вышел из приемной уже потенциальным экс-мэром города-«миллионника».

Осталось разве что решить вопрос: как подать отставку «Второго Ришелье» (известного одесского градоначальника, на которого публично равнялся Костусев - автор) одесским избирателям, которые, согласно опросам общественности, давно не в восторге от работы «дружной одесской команды Президента Януковича». И еще: как надлежащим образом оформить организационно перевод Костусева из «морской столицы» на посильную должность в том либо ином столичном ведомстве, к примеру, главой Госстандарта или Госкомцен. Должность-то выборная: не обойтись без решения сессии, а значит – и нелицеприятного разговора о годичной мэрской деятельности.

Стоит ли удивляться, что в ожидании этой участи накануне сессии случился с мэром, как было объявлено на аппаратном совещании, «гипертонический криз». Что, впрочем, не помешало пациенту реанимационного отделения клиники пригласить в палату нескольких близких к мэрии журналистов, чтобы сообщить: криз возник на почве аллергии, ничего опасного. Однако уже на следующий день охранники Костусева якобы наотрез отказались допустить в ту же палату прибывшего в Одессу представителя Банковой. Чему также вряд ли следует удивляться: а вдруг потребует срочной передачи мэрских полномочий?

Так вот накалилась атмосфера накануне декабрьской сессии «мэрских проводов», на которой депутатское большинство горсовета от Партии регионов, вероятно, попытается трансформировать отставку мэра-неудачника в «деловой, конструктивный разговор» о некоторых просчетах и больших перспективах городского руководства во главе с новоизбранным исполняющим обязанности городского председателя…

Не столь уж важно, кто будет избран-назначен на должность врио мэра: то ли секретарь горсовета Олег Брындак, слывущий креатурой влиятельного лидера регионалов в горсовете Геннадия Труханова, либо депутат Николай Крикливый, работающий в должности проректора Национального университета «Одесская юридическая академия», которого считают «правой рукой» еще более влиятельного регионала Сергея Кивалова. Похоже, главное для власти - сохранить лицо одесской команды регионалов на старте предвыборной кампании-2012, продемонстрировать готовность в базовой для «регионалов» области оперативно «очищаться» от лиц, не оправдавших доверия и возложенных надежд, пусть и заведомо завышенных. В итоге - сплотиться и выдвинуть на руководство городом еще более эффективного менеджера. Ради этой цели, если понадобится, может быть рекомендован на руководство горсоветом и народный депутат от ПР Кивалов. Ведь «запасная скамейка» опытных управленцев-хозяйственников на поверку-то оказалась вовсе недлинной…

Все это дало повод не только оппонентам местных «регионалов» позлорадствовать. К примеру, лидер фракции «Батьківщина» в Одесском облсовете Сергей Веселов назвал грядущую отставку Костусева явным «свидетельством неспособности Партии регионов управлять страной». А по мнению парламентария-одессита Юрия Кармазина уход Костусева вызван не чем иным, как принятым «на самом высоком уровне решением о том, что ему стало вредно возглавлять город» накануне старта избирательной кампании-2012. И с этим даже союзники ПР согласны: «Нужно выработать вариант, что делать с Костусевым? – считает депутат от КПУ Евгений Царьков. - Что делать с выборами, которые ПР не нужны, ведь рейтинг партии власти очень упал». Что касается самого Костусева, то у него «два варианта: уходить на «повышение» или тянуть время, как Черновецкий…»

Вполне ожидаемую позицию озвучил на пресс-конференции и председатель фракции ПР в горсовете Труханов: «Если такое решение (о необходимости отставки Костусева – автор) главой государства принято, мы подчинимся ему, поскольку для этого нужны веские причины».

Надо полагать, перечень этих «веских причин» оказался на столе Януковича еще в конце ноября, когда завершил проверку «сигналов» о творимых городской властью беззакониях советник Президента Александр Нефедов, который провел ряд встреч с губернатором и лидером областной организации Партии регионов Эдуардом Матвийчуком, прокурорскими сотрудниками, другими должностными лицами. Примечательно, что прямо из сессионного зала был приглашен на одну из таких бесед с Нефедовым и Костусев, объявивший об этом, покидая кресло председательствующего на ноябрьской сессии.

Что за причины экстрима? Ключевой из них, безусловно, стали распри за сферы влияния при реализации многомиллионных инфраструктурных проектов между главой ОГА Матвийчуком и мэром Костусевым, которому со стороны первого была оказана огромная поддержка в минувшей предвыборной компании. Фактически обеспечившая победу над главным оппонентом Эдуардом Гурвицем. А «неблагодарный» Костусев вместо того, чтобы укреплять с губернатором «вертикаль власти», предпочел решать вопросы аренды и выделения приморских земель совместно с представителями конкурирующей финансовой группы, развивать без согласования ряд других крупных проектов. Причем вскоре выяснилось, что члены команды одесского ставленника «президентской вертикали» еще и погрязли в коррупции.

Тучи над Костусевым начали сгущаться к осени, когда выяснилось, что одной из бизнес-групп захвачен земельный участок в районе знаменитой Аркадии, где были незаконно возведены строения. Затем в ходе антикоррупционной спецоперации Главного управления УБОП МВД и Генпрокуратуры был задержан вице-мэр Николай Ильченко и другие должностные лица. Как не старался Костусев, потушить громкий скандал не удалось. Более того, вспыхнул новый, к раздуванию которого и сам мэр приложился. Заявив без обиняков в одном из интервью, что не стал декларировать (уклонился от уплаты налогов – автор) многомиллионные доходы, полученные им в минувшие годы при ведении бизнеса. Позже оказался замешан в одной из афер, связанных с безвозмездным отчуждением у городской громады полугектарного участка земли на берегу моря, причем поторопился увенчать своей подписью соответствующий акт. Что аукнулось прокурорским иском в суд и новыми «сигналами» в адрес Банковой о незаконном разбазаривании земли. Причем с просьбами прокомментировать эти действия мэра журналисты обращались прямо к Януковичу в ходе его последней рабочей поездки в Одессу. В середине ноября, собственно, и прозвучало президентское поручение одному из советников «разобраться в ситуации…»

Нетрудно предположить, что при осуществленной Нефедовым проверке всплыли и другие неутешительные факты из практики хозяйствования Костусева, которые вряд ли содействуют повышению предвыборного рейтинга регионалов в Одесской области, признанной политологами ПР одной из базовых в отношении электоральной поддержки. Одним из таких факторов, безусловно, стало и ноябрьское решение Окружного админсуда Одесской области, который обязал городского председателя Одессы Костусева рассмотреть документы, представленные партией «Фронт змін», и принять решение относительно регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города. Иными словами, потерпела провал предпринятая попытка чиновников горсовета заблокировать сбор подписей в пользу референдума за недоверие Костусеву путем «утери документов» в кабинетах мэрии.

Следует отметить, что одесские «фронтовики» публично предъявили мэру целый список невыполняемых предвыборных обязательств, в том числе напомнили об ответственности перед избирателями за ликвидацию сети столовых "Ветеран", за оставленных без помощи малоимущих, пенсионеров, бездомных детей.

Не удивительно, что рейтинг потенциальных кандидатов в депутаты Верховного Совета от Партии регионов по мажоритарных округах не растет, а падает. Это, в частности, засвидетельствовал ноябрьский опрос избирателей в Суворовском районе Одессы. Согласно обнародованным данным, зампреда облсовета Алексея Гончаренко готовы поддержать в качестве «мажоритарщика» 7,5 процента опрошенных. Лидера местных регионалов в горсовете Труханова - 6,7 процента, экс-мэра Гурвица, представляющего «Фронт змін», – 6, 0 процента, а экс-губернатора Гриневецкого, чье имя пока ассоциируют с Народной партией, - 5,6 процента одесситов. Причем активисты Партии регионов по существу уже развернули предвыборную агитацию, а того же Гурвица уже многие месяцы никто в Одессе не видел…

Какой из сценариев отстранения Костусева от власти будет реализован, пока спрогнозировать трудно. Хотя одесский политолог Валерий Песецкий уже высказал предположение, что, вероятнее всего, следует ожидать объявления о переходе Костусева на работу в Киев. В столице «отозванному гвардейцу Партии регионов поручат какую-то должность, чтобы заткнуть некую брешь вертикали власти».

Что касается юридически грамотного оформления ухода Костусева из выборной должности, то опыта реализации таких сценариев регионалам не занимать. К примеру, горсовет соседнего Измаила свыше двух лет – из сентября 2008 по ноябрь 2010 года - функционировал без законно избранного мэра, которому фракция Партии регионов совместно с союзниками высказали на очередной сессии недоверие. С назначением внеочередных выборов мэра Измаила парламент не торопился, а когда их все-таки было назначено на август 2010 года, чиновники при поддержке депутатской фракции Партии регионов организовали срыв избирательной кампании. Путем блокирования совместно с руководством областных властей, в том числе силовыми структурами, оплаты работы избирательных комиссий. В итоге выборы мэра Измаила, вопреки протестам общественности, состоялись только в октябре минувшего года.

По мнению председателя облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолия Бойко, эта печальная практика не позволяет спрогнозировать, будут ли проведены в Одессе выборы в случае ухода в отставку Костусева. А если будут - то когда именно? Второй, не менее важный вопрос: если не будет выборов и городом станет управлять секретарь горсовета, кто это будет: какое отношение этот человек будет иметь к Одессе, местным элитам и главное - к большинству населения?

Ответы на некоторые их этих вопросов, вероятно, даст очередная сессия Одесского горсовета, назначенная на 23 декабря. Именно на ней может быть решен вопрос, будет ли осуществлять обязанности мэра и в течение какого времени секретарь горсовета Брындак. Или вдруг появится мало кому известный вице-мэр, который станет до следующей осени «одесским Поповым».

Михаил Аксанюк