Карпачева говорила в СИЗО с Тимошенко и судьей, который назначил суд в камере

Вечером 7 декабря Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА посетила без предупреждения Лукьяновский СИЗО г. Киева, сообщает ее пресс-служба.



За время трехчасового пребывания в СИЗО Омбудсман посетила в камере экс-премьера Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию ТИМОШЕНКО, которая сообщила, что из ее камеры только что ушли участники судебного заседания, в частности, судья А.ТРУБНИКОВ, секретарь судебного заседания, следователи СБУ, ГНА, прокуроры, четыре охранника, участвовавшие в проведении в ее камере так называемого "выездного заседания" об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.



На вопрос Н.КАРПАЧЕВОЙ о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО пожаловалась, что уже долгое время ей отказывают в обезболивающих препаратах, которые ранее она получала в течение 20 дней. Поэтому она испытывает страдания и лишена нормального сна. Омбудсман немедленно пригласила в камеру начальника медицинской части СИЗО В. ПИРОГОВА, после чего была удовлетворена просьба Ю.ТИМОШЕНКО и фельдшер медчасти сделал ей инъекцию обезболивающего, которое действует 24 часа.



Во время встречи в админкорпусе СИЗО с судьей Шевченковского районного суда г.Киева А.ТРУБНИКОВЫМ, который вынес 7 декабря постановление о проведении выездного судебного заседания в СИЗО, Карпачева обратила его внимание на недопустимость проведения судебного заседания в условиях камеры СИЗО, поскольку это является грубым нарушением принципа публичности судебного разбирательства в соответствии с п.1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, а также является ограничением права на защиту и может быть расценено как бесчеловечное обращение.



Н.КАРПАЧЕВА подчеркнула, что в июне 2011 года Европейским судом принято решение "Лучанинова против Украины", где суд признал подобные действия украинского суда нарушением указанием норм конвенции и обязал Украину выплатить компенсацию пострадавшей за счет госбюджета.



Вообще, по убеждению Омбудсмана, абсурдна по сути постановка вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу человека, который уже находится под стражей. Омбудсман отмечает, что к сожалению подобная практика в Украине уже стала системой, когда несколько раз арестовывают человека, который уже находится под стражей.