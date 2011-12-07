Януковича призвали осознать, что может потерять Украина

Европейская народная партия (ЕНП) заявляет, что соглашение с Украиной может вступить в силу в следующем году, если Киев вернется к демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на Конгрессе ЕНП в Марселе резолюции по ситуации в Украине.

"(ЕНП - УНИАН) отмечает, что в случае, если украинская власть проведет реальные изменения касательно верховенства права, уважения прав человека и фундаментальных свобод, которые являются очень важными, а также прекратит политически мотивированные преследования оппозиции, о которых заявляло международное сообщество, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в течение первой половины 2012 года", – написано в резолюции.

"Однако, если какой-то из неотъемлемых и основополагающих принципов Соглашения об ассоциации будет проигнорирован или нарушен Украиной, ЕС разработает механизм временной приостановки всего Соглашения об ассоциации", - говорится также в документе.

При этом, члены ЕНП на Конгрессе подчеркнули особую ценность соглашения о зоне свободной торговли для Украины, отметив, что оно предусматривает беспрецедентный уровень интеграции между ЕС и третьими странами.

Участники Конгресса - высшего уставного органа партии - призвали парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной до конца этого года.

Вместе с тем, "народники" особо подчеркнули, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и украинские власти должны осознать, что может потерять Украина в случае, если эти документы не будут парафированы, подписаны и не вступят в силу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Марселе проходит Конгресс ЕНП, на котором вопрос политзаключенных в Украине стал одним из важнейших: представители европейских "народников" предоставили слово дочери Ю.ТИМОШЕНКО Евгении КАРР сразу после выступления французского премьер-министра Франсуа ФИЙОНА, который говорил о преодолении экономического кризиса в Европе.