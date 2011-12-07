ГПУ возобновила расследование уголовного дела против Кучмы

Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня в судебном заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов Л.КУЧМЫ на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В частности, председательствующая в судебном процессе судья Галина СУПРУН устно сообщила участникам процесса после 10-минутного перерыва, что уголовное дело было возобновлено.

«Действительно было возобновлено дело 21 ноября 2011 года. Поэтому есть достаточно оснований для рассмотрения жалобы», - отметила она.

В свою очередь, представитель Генпрокуратуры Дмитрий БАСОВ на вопрос адвоката вдовы Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО, на самом ли деле было завершено досудебное следствие, ответил утвердительно, но потом добавил, что, насколько ему известно, производство было возобновлено.

Впрочем, на многочисленные просьбы как В.ТЕЛИЧЕНКО, так и адвокатов экс-майора УГО Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павла СЫЧЕВА и Николая НЕДИЛЬКО предоставить документальное подтверждение о возобновлении производства по делу ни представитель прокуратуры, ни судья не смогли это сделать, поскольку не имели его на руках.

Кроме того, на многочисленные просьбы адвокатов потерпевшей стороны и свидетеля по делу (Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – УНИАН) объяснить, на каких основаниях суд начал рассмотрение жалобы, поскольку разъяснения пленума Верховного суда от 4 июня 2010 года четко указывают, что жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела может рассматриваться судом только до момента, когда обвиняемому лицу официально заявлено о завершении досудебного следствия, предоставлены материалы дела для ознакомления, о чем составлен соответствующий протокол.

В то же время, председательствующая в судебном процессе судья Г.СУПРУН проигнорировала эти доводы.

Кроме того, она отметила, что не видит оснований откладывать рассмотрение жалобы для того, чтобы, как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, адвокаты Л.КУЧМЫ могли хотя бы формально после возобновления производства по делу в соответствии с нормами УПК подать новую жалобу.

Следует отметить также, что на многочисленные заявления адвокатов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что Г.СУПРУН игнорирует нормы трудового кодекса и продолжает рассматривать жалобу в нерабочее время, не получили четкого ответа, почему это делается и до которого часа будет работать суд (официально Печерский районный суд работает с 9 до 18 часов).

В настоящее время судья продолжает ознакомление участников процесса с материалами дела Л.КУЧМЫ, которое насчитывает 26 томов.