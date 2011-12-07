Наливайченко решил, что Европа от Украины устать не может

У Европы не должно быть усталости от Украины или формальных оправданий.

Об этом в рамках 20-го ежегодного конгресса Европейской народной партии заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, украинское измерение политики ЕС должно руководствоваться исключительно стратегическими рассуждениями, согласно которым Украина – это неотъемлемая цивилизационная часть объединенной Европы.

«Мы благодарны Европейскому Союзу и в первую очередь Европейскому парламенту, который однозначно поддерживает европейские устремления Украины и различает временность политических действий нынешнего режима и стратегический выбор украинского народа», - сказал политик.

«Я убежден, что в среде европейских политиков не должно быть ни усталости от Украины, ни формальных оправданий для «замораживания» интеграционных процессов. Уверен, что для стратегической перспективы объединенной Европы участие Украины является краеугольным камнем», - отметил он.

«В качестве символического жеста выражаю гражданскую и политическую заявку на членство в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство украинских граждан, независимо от политических взглядов и убеждений. Уверен, что под этой заявкой подпишутся все представители Украины, которые присутствуют здесь», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что украинцы призывают Европейский Союз заключить с Украиной Соглашение о политической ассоциации. По его словам, это соглашение станет не только политическим документом, который обяжет нынешнюю украинскую власть действовать в рамках европейских стандартов, - она станет цивилизационным изменением для всей Европы, которая расширит, укрепит и консолидирует европейский потенциал. Такое соглашение не должно иметь препятствий, оно должно быть заключено как можно скорее.

«Включение Украины в единое европейское пространство – это средство к преодолению каких-либо авторитарных рецидивов постсоветского политикума», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Как сообщал УНИАН, председатель политсовета «Нашей Украины» В.НАЛИВАЙЧЕНКО по приглашению председателя Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА принимает участие в 20-м ежегодном Конгрессе ЕНП, который проходит в Марселе 7-8 декабря 2011 года.

«Наша Украина» имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии с 2005 года.