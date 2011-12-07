Мартынюку придется обойтись лишь «моральным» воспитанием нардепов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО заявляет, что нет никаких оснований не начислять заработную плату представителям оппозиции из-за вчерашнего блокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МАКЕЕНКО заявил сегодня журналистам, комментируя заявление первого заместителя председателя ВР Адама МАРТЫНЮКА о том, что блокировщики не получат заработную плату за вчерашний день.

В.МАКЕЕНКО напомнил, что основанием для начисления заработной платы является табель письменной регистрации народных депутатов, который они собственноручно подписывают утром перед пленарным заседанием. Кроме того, еще одним основанием является табель, который заполняет руководитель комитета и который свидетельствует о посещении депутатом заседаний комитета. «Это и является основанием для бухгалтерии для выплаты заработной платы», - сказал он.

В то же время, по словам В.МАКЕЕНКО, никто вчера во время блокирования работы ВР не проводил переучет тех депутатов, которые мешали работать. «Есть моральное воспитание, а есть финансовое. Но для финансового оснований нет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали трибуну и президиум ВР, требуя декриминализации статьи, по которой была осуждена экс-премьер-министр Украины Юля ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 7 декабря, председательствующий на заседании парламента А.МАРТЫНЮК заявил, что народные депутаты, которые вчера блокировали работу Верховной Рады, не получат заработную плату за 6 декабря.