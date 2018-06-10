Съезд НУ–НС: Президент досидел до конца...

Ну вот, «Наша Украина» – Народная самооборона тоже отстрелялась. В смысле провела межпартийный съезд и утвердила избирательный список .

Стельмах вместо Порошенко?

По слухам, таких списка было два, один якобы составленный Виктором Балогой, второй – Вячеславом Кириленко в соавторстве, простите, с политрадой партии. И «победил» вариант Кириленко. Конечно же, не без президентских правок.

Кстати, те же источники говорят, что Петра Порошенко из него исключили без всяких обещаний последнему поста главы Нацбанка и вообще каких бы то ни было постов. Не знаю, правда или нет, но папы Петра Алексеевича в списке тоже не оказалось. Но при этом нынешний глава НБУ Владимир Стельмах почему-то в списке значится. Просматривая первую сотню – проходную часть списка, – приблизительно проверила соответствие ранее объявленным квотам, и в общем все сходится: каждый четвертый – самооборонец, каждый пятый – член Правицы. (Напомним, что квоты были распределены в таком соотношении «Наша Украина» – 54%, Народная самоборона – 25%, Украинская правица – 21%.).

Ющенко досидел до конца

Съезд проходил в выставочном центре «Экспоплаза» (это центр соратника Литвина, головы Шевченковской райрады Виктора Пилипишина). Кроме сцены, в нем был выстроен как бы помост, на котором расселись делегаты. Для журналистов такое размещение делегатов оказалось крайне неудобным. Они стояли под сценой. И замечу, что «выцепить» с построенного помоста таких людей избирательного списка, как Александр Омельченко-старший, антимафиози Юрия Кармазина было крайне неудобно. Как практически невозможным оказалось взять под локоток и прогуляться с «голубем» президентского окружения, в прошлом автора такого коалиционного креатива, как «БЮТ, НУНС и Партия Регионов», Ивана Плюща. Ну, что же, пришлось наслаждаться съездом под сценой.

Съезд открылся выступлением Президента. Виктора Андреевич уже давно из мистера «сорок пять» превратился в мистера «пятнадцать минут». Приблизительно столько длилось выступление Президента.

Ющенко похвалил соратников за единство. «Мы сумели опровергнуть известную поговорку, что на два украинца – три гетьмана, – сказал он. – Ведь часто не чужие армии, а внутренняя вражда губили Украину. Я знаю, какой ценой давалось объединение наших политических сил. И я хочу пожать руку представителям всех политических сил, которые приложили руку к этому объединению. Мы – одна рука, мы идем плечо в плечо с Юлией Тимошенко. И мы сформировали национальную идею: одна церковь, один государственный язык, одна нация».

Потом Виктор Андреевич проехался по «успехам» правительства Януковича. Кроме, известной тарифной темы и железнодорожных аварий, сказал о практически свернутой приватизации, ползучей тенизации экономики. Дальше Президент обратился к теме отмены неприкосновенности. Увы, лично я продолжаю оставаться в числе несмышленышей, которые не считают депутатскую неприкосновенность причиной всех бед украинского парламентаризма. Поэтому слова Виктора Андреевича о том, что ее отмена станет ключом, который отомкнет двери честным парламентариям и снизит внутрипарламентскую коррупцию, не слишком меня тронули. Но про себя подумала, что предложение Президента отменить все депутатские льготы и привилегии, а их около тридцати, придется по душе избирателю. Еще Президент предложил создать Национальное антикорупционное бюро. После традиционного обещания поднять зарплаты и выплаты на рождение ребенка Ющенко спустился в зал. И надо отдать должное, в этот раз Виктор Андреевич досидел до конца съезда.

Песню УПА «Лента за лентою» знали только Костенко и Кириленко

Среди новых, но хорошо забытых старых депутатов – Степан Илькович Хмара, Юрий Кармазин (известный говорун, небось, истосковался по парламентской трибуне). Из родственников – Олеся Оробец (дочь погибшего депутата – нашеукраинца Юрия Оробца), братья – Сергей Луценко, Петр Ющенко.

Интересной было музыкальное сопровождение мероприятия. Музыка на партийных тусовках – это как бы своеобразный критерий украинскости. Есть такие стрелецкие и повстанческие песни, знание которых для национал-патриотов – это такой же хороший вкус, как любовь к Луи Армстронгу или «Битлз».

Съезды «Нашей Украины» всегда отличались хорошим музыкальным вкусом. Интересным тестом послужило исполнение Тарас Чубая из «Плача Еремии». Он спел «Лента за лентою набой подавай», приглашая как бы зал петь вместе с ним. А журналисты и фотографы кинулись фотографировать первый ряд, где сидели главные действующие лица съезда – Президент и первая десятка. Всем хотелось посмотреть, кто будет петь песню украинских повстанцев. Подпевали рефрен все, но полностью, с куплетами, ее знали только Юрий Костенко и Вячеслав Кириленко. Интересный момент: один канадский журналист, увидев, что Луценко подпевает, удивленно меня спросил: а разве Юрий Луценко не против признания ОУН–УПА?

«Нет, – пришлось объяснить коллеге, – Юрий Витальевич не против ОУН–УПА, он против того, чтобы говорить об этом громко во время избирательной кампании. Ему не хочется отпугивать жителей Юга и Востока. Чтобы получить их голоса, нужно знать совсем другие песни».

Луценко сравнил Рудьковского с Ковпаком

Наверное, таки не ошиблись нашеукраинцы с первым номером, предоставив его лидеру Народной самообороны. Юрия Луценко делегаты встречали бурно. И он не заставил себя долго ждать со сравнениями и запальными речами. «Иуда не повесился, он пошел работать спикером», «Рудьковский по количеству поездов пущенных под откос, может соревноваться с Ковпаком», «Донецк, пора отвечать за базар». А антикоррупционное наступление объяснил необходимостью того, чтобы депутаты лечились с избирателями в одних больницах, ездили в одном транспорте и чтобы родственники депутатов делали бизнес в тех же условиях, что и другие избиратели. «И вообще я горжусь нашим списком, это список людей, которые не скурвились».

«Наша Украина» – Народная самоборона справились с двумя главным задачами. Члены блока не перегрызли друг другу горло из-за квот списка, и даже после съезда главные участники давали очень корректные комментарии относительно персоналий списка. Они продемонстрировала единство. Хозяином бала, ведущим был как бы Вячеслав Кириленко, любимцем публики – Юрий Луценко. После съезда вместе они давали пресс-конференцию, не перетягивая друг на друга политическое одеяло, говорили о грядущих поездках в регионы, и, в общем, производили впечатление одной команды.

Вакарчук пообещал не прогуливать заседания

В кулуарах подошла к артисту Святославу Вакарчуку:

– Знаете, а Руслана сначала тоже обещала ходить на пленарные заседания и работать над законами.

– Я вас понял, я буду ходить на заседания, я иду в парламент работать.

– Скажите, а будет ли общее соглашение НУ–НС и БЮТ, о вероятном будущем распределении мест в парламенте? Вы ведь собирались что-то такое подписывать, – поинтересовалась у Юрия Костенко.

– А зачем дополнительный договор? Ведь договор об общей деятельности был подписан в парламенте, – ответил Юрий Иванович.

– Это вопрос к политсовету партии, – отрезал Анатолий Гриценко.

Увы, спросить об этом у Ивана Плюща, двадцать третьего в списке и сторонника совсем другой конфигурации будущей коалиции не удалось, он уехал сразу после съезда.

Маша Мищенко