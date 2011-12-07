Лидер фракции БЮТ подал в отставку
10:14, 07 декабря 2011Политика
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Кириленко уже нашли замену
Во фракции "БЮТ-Батькивщина" состоялось переизбрание председателя фракции.
Как сообщили УНИАН во фракции "БЮТ-Батькивщина", председателем избран народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции после того, как Иван КИРИЛЕНКО, который до этого возглавлял фракцию, добровольно подал в отставку.
В то же время во фракции агентству не сообщили, по каким причинам И.КИРИЛЕНКО отказался от председательства во фракции "БЮТ-Батькивщина".
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