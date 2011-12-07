Лидер фракции БЮТ подал в отставку

10:14, 07 декабря 2011
Политика
3076 0

Кириленко уже нашли замену

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" состоялось переизбрание председателя фракции.

Как сообщили УНИАН во фракции "БЮТ-Батькивщина", председателем избран народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции после того, как Иван КИРИЛЕНКО, который до этого возглавлял фракцию, добровольно подал в отставку.

В то же время во фракции агентству не сообщили, по каким причинам И.КИРИЛЕНКО отказался от председательства во фракции "БЮТ-Батькивщина".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter