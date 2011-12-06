В Донецке эвакуировали вокзал - в связи с угрозой взрыва

Сегодня в Донецке милиция проводила эвакуацию пассажиров железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Согласно сообщению, сегодня на железнодорожном вокзале г. Донецка служебная собака, специально натренированная на обнаружение взрывчатки, боеприпасов и огнестрельного оружия, среагировала на одну из сумок в камере хранения багажного отделения. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге, эксперты-взрывотехники, представители СБУ, МЧС и скорой помощи.

Место нахождения подозрительной сумки было оцеплено, посетители вокзала в радиусе 100 метров эвакуированы.

«В ходе осуществления необходимых мер информация о нахождении посторонних предметов и взрывчатки не подтвердилась», - констатировали в милиции.

В милиции напомнили, что в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций личный состав Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге находится на усиленном варианте несения службы.

«Во исполнение антитеррористического плана мероприятий территория железнодорожного вокзала г. Донецка постоянно патрулируется усиленными нарядами милиционеров-транспортников с кинологами», - указали в милиции.