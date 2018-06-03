Перераспределение бюджета, или Сколько стоит лечение нардепа?

Недавно у Азарова взялись за перераспределение бюджетных средств. И почему-то опять в интересах Президента, чиновников и нардепов.

Своим распоряжением от 28 ноября Кабмин увеличил расходы на обслуживание в 2011 году деятельности Президента, его Администрации и народных депутатов на 18 миллионов 528 тысяч гривен. В то же время на 2 миллиона 101 тысячу гривен уменьшил расходы, которые были предусмотрены на государственные премии и подготовку научных кадров.

На Банковой сразу заявили, что “информация об увеличении бюджетных расходов на Президента Украины и Администрацию Президента не отвечает действительности. Речь идет о перераспределении средств с одного направления на друге за счет сокращения расходов по отдельным программам. Это решение не предусматривает увеличения расходов ни на копейку”.

Подумаешь, ну получит наука на миллион меньше. Что там тот миллион, если бюджетом 2011 года уже были в десять раз уменьшены финансирование международных научных и научно-техническиих программ, в 5 раз – научных и научно-технических разработок, на 20% – стипендии и гранты на науку и технику. И это, кстати, в год Образования и информационного общества, официально провозглашенный Януковичем.

Детальнее смотрим, кто же выиграл от последнего перераспределения. Видим, что кроме беспокойства о Президенте, которому вместе с его Администрацией увеличили расходы более чем на 6 миллионов, Азаров заботится и о здоровье депутатов. Стационарное медицинское обслуживание нардепов и руководящего состава органов государственной власти выросло на 3 миллиона 990,7 тысяч гривен. И это не единственная статья, которая имеет отношение к народным избранникам. “Поликлиническо-амбулаторное обслуживание, диагностика и лечение народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти” тоже увеличилось (или перераспределилось– как говорят в АП) – на 6 миллионов 154,9 тысяч гривен.

Но самое интересное, что в октябре премьер аналогиным распоряжением уже перераспределял бюджетные средства в пользу лечения нардепов и чиновников - более 5 миллионов гривен. Не помогло, наверно. Какая-то неизвестная болезнь косит народных избранников, потому что иначе с какого это дива им каждый месяц добавлять несколько миллионов на диагностику и медицинское обслуживание? И это при том, что расходы на лечение, поликлиническое обслуживание и санатории для одного депутата согласно бюджета-2011 и без того равны расходам на здоровье 5130 граждан. Вот такая арифметика.

От последнего перераспределения бюджетных средств выигрывает и Государственное управленне делами, которому добавляют 612,7 тысяч гривен для поддержки санитарно-курортных заведений. Не стоит напоминать, что отдыхают в этих санаториях не простые украинцы...

Еще одна интересная статья, на которую направляются бюджетные средства, называется “сохранение естественно-заповедного фонда в национальных естественных парках, заповедниках и обеспечение содержания резиденции”. Цена вопроса - 1 миллион 660,7 тысяч гривен. Какой именно заповедник и резиденция так уж нуждаются в “содержании”, когда в стране нет денег для чернобыльцев и одиноких матерей, не указано. Кстати, вышеупомянутым распоряжением Азарова от 5 октября, на сохранение заповедников уже увеличивали расходы на 6800 тысяч гривен. Что поделаешь, власть чувствует слабость к заповедным землям. Межигорье, Сухолучье... Список можно продолжать.

Недавно Верховная Рада решила обзавестись дорогими ноутбуками – по 11,3 тысяч гривен за штуку. Литвину не нравится шумиха в прессе по этому поводу, он заверяет, что “назрела необходимость в замене этого оборудования”. А вот необходимость увеличения прожиточного минимума, который с 1 декабря составляет 953 грн., почему-то не назрела. Как и не назрела необходимость закупки нетбуков для школьников за средства государства.

У Кабмина есть деньги на покупку ксероксов по полмиллиона за штуку, милиция обзаводится защитными шлемами для своих бойцов по 3,7 тыс. грн. за шт., а в местных бюджетах, невзирая на предупреждение Азарова, всегда находятся деньги на дорогие иномарки. И это все за наши с вами средства.

В то же время, денег на социальные выплаты нет. Вице-премьер Тигипко так и заявляет: в государственном бюджете недостаточно средств для обеспечения всех социальных выплат. Поэтому у Азарова активно ищут, кому же из льготников эти социальные выплаты урезать. Сначала взялись за одиноких матерей. Кабмин предлагал ограничить право на помощь одиноким матерям в случае превышения определенной суммы доходов семьи. Антиконституционнно причем. Ведь статья 22 Конституции четко говорит: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Правда, вчера Азаров отозвал законопроект об ограничении выплат помощи на детей одиноким родителям, и перевел стрелки на Тигипка. Отзыв сопровождался демонстративным походом в гости к многодетной семье, что символизировало социальное прозрение.

…В последнее время на Банковой и Грушевского горячо. Акции протеста, хотя и не очень мощные, однако многочисленные, сменяют друг друга. А если в Госбюджете-2012, который вскоре должна принять Верховная Рада, опять увеличат финансирование “себе любимым”, а деньги на соцвыплаты будут делить по остаточному принципу, тогда, наверно, уже никакие шлемы по 3,7 тысячи на головах милиционеров не помогут.

Анна Ященко