Мельниченко рассказал, что будет со СМИ, если Кучма "выйдет сухим из воды"

Если сегодня бывший Президент Украины Леонид КУЧМА «выйдет сухим из воды», то завтра власть «будет вывозить честных журналистов, которые еще остались, в таращанский лес целыми редакциями».

Об этом идет речь в заявлении экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, размещенном на его персональном сайте в связи с появлением информации о том, что 7 декабря Печерский районный суд столицы может отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.

Как отмечает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «узнав о подготовленном/совершенном преступлении против журналиста, хорошо взвесьте, стоит ли становиться на его защиту. Журналистов убивают исключительно люди, наделенные властью. Любая власть, как говорил КУЧМА, - она от Бога. Хватит ли у вас сил противостоять системе, дойти до конца? Под удар попадут самые близкие вам люди. Готовы ли вы их потерять?».

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «эти же журналисты, получив тридцать серебряников, с чистой совестью укажут на вас как на возможного убийцу. Есть ли резон сейчас, перед избирательной кампанией, защищать журналистов от пиховшеков в их собственных рядах?»

Как отмечает экс-майор, «решение неотложных вопросов настоящего находится, в первую очередь, в адекватном оценивании действительности. Спросите сначала не с власти, а у себя: осудить невинного человека или разрешить убийце остаться на свободе и осуществлять свои преступления дальше?».

По убеждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «если сегодня Л.КУЧМА выйдет сухим из воды, то завтра алчная власть, осознав свою полную безнаказанность, будет вывозить честных журналистов, которые еще остались, в таращанский лес целыми редакциями».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте 2011 года году возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМИ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ срок ознакомления с уголовным делом и направить дело в суд.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Согласно сообщению пресс-службы Л.КУЧМЫ, криминальное преследование экс-президента основывается «на показаниях и сфальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который на данное время, избегая криминальной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за границей».

5 декабря адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО не исключил, что 7 декабря Печерский районный суд столицы отменит постановление о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ.

"Согласно полученному адвокатом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павлом СЫЧЕВЫМ вызову, 7 декабря в 14.00 Печерский районный суд начнет рассмотрение жалобы адвокатов КУЧМЫ. По моему мнению, это говорит о том, что жалоба будет удовлетворена. То есть, постановление первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении в отношении КУЧМЫ Леонида Данииловича уголовного дела будет отменено, а жалоба, таким образом, удовлетворена", - сказал Н.НЕДИЛЬКО.