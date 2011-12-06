Мельниченко рассказал, что будет со СМИ, если Кучма "выйдет сухим из воды"
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Если сегодня бывший Президент Украины Леонид КУЧМА «выйдет сухим из воды», то завтра власть «будет вывозить честных журналистов, которые еще остались, в таращанский лес целыми редакциями».
Об этом идет речь в заявлении экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, размещенном на его персональном сайте в связи с появлением информации о том, что 7 декабря Печерский районный суд столицы может отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.
Как отмечает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «узнав о подготовленном/совершенном преступлении против журналиста, хорошо взвесьте, стоит ли становиться на его защиту. Журналистов убивают исключительно люди, наделенные властью. Любая власть, как говорил КУЧМА, - она от Бога. Хватит ли у вас сил противостоять системе, дойти до конца? Под удар попадут самые близкие вам люди. Готовы ли вы их потерять?».
По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «эти же журналисты, получив тридцать серебряников, с чистой совестью укажут на вас как на возможного убийцу. Есть ли резон сейчас, перед избирательной кампанией, защищать журналистов от пиховшеков в их собственных рядах?»
Как отмечает экс-майор, «решение неотложных вопросов настоящего находится, в первую очередь, в адекватном оценивании действительности. Спросите сначала не с власти, а у себя: осудить невинного человека или разрешить убийце остаться на свободе и осуществлять свои преступления дальше?».
По убеждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «если сегодня Л.КУЧМА выйдет сухим из воды, то завтра алчная власть, осознав свою полную безнаказанность, будет вывозить честных журналистов, которые еще остались, в таращанский лес целыми редакциями».
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте 2011 года году возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).
Л.КУЧМИ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.
2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ срок ознакомления с уголовным делом и направить дело в суд.
16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.
Согласно сообщению пресс-службы Л.КУЧМЫ, криминальное преследование экс-президента основывается «на показаниях и сфальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который на данное время, избегая криминальной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за границей».
5 декабря адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО не исключил, что 7 декабря Печерский районный суд столицы отменит постановление о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ.
"Согласно полученному адвокатом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павлом СЫЧЕВЫМ вызову, 7 декабря в 14.00 Печерский районный суд начнет рассмотрение жалобы адвокатов КУЧМЫ. По моему мнению, это говорит о том, что жалоба будет удовлетворена. То есть, постановление первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении в отношении КУЧМЫ Леонида Данииловича уголовного дела будет отменено, а жалоба, таким образом, удовлетворена", - сказал Н.НЕДИЛЬКО.