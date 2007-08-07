Рудьковский не хочет, чтобы некоторые умники пробовали выставить его дурачком

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что не собирается идти в отставку, в который раз отвергая все обвинения Секретариата Президента в непрофессиональности нынешнего руководства Минтранса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ сказал на сегодняшней пресс-конференции в Черновцах, где проходило выездное заседание совета директоров «Укрпочты».

На вопрос журналистов: «Останетесь ли вы в своей должности?», министр ответил вопросом: «А какие ваши рекомендации? Сами догадайтесь». При этом он добавил, что за должность не держится, потому что за время своего руководства отраслью остановил разгосударствление 146 объектов, запрещенных к приватизации, чем „приобрел себе немало врагов начиная с Президента и заканчивая членами коалиции”.

Министр сообщил также, что «Укрзалізниця» в этом году увеличила объемы перевозок на 12% и при этом сократила почти на 3% количество инцидентов на железнодорожном транспорте. «Вагоны сходили с рельс и в 2004, и в 2005, и в 2006 годах. „Только тогда это были сугубо производственные вопросы, а теперь из каждого такого инцидента делают политический вопрос», - добавил он.

«Я считаю недопустимой попытку сфабриковать результаты расследования Львовской аварии, – заявил министр, – не установив истину и исходя сугубо из политического интереса». По его словам, совместно с казахскими специалистами был проведен анализ путей в районе аварии и согласно предварительному протоколу, претензий к их состоянию нет. „В настоящее время три университета – «днепропетровский, харьковский и один российский» тщательным образом изучают другие факторы, которые могли привести к катастрофе”, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его мнению, пока не будут получены результаты этого исследования, вопрос о том, кто будет нести ответственность за аварию, является преждевременным. «Я не хочу, чтобы некоторые умники пробовали меня выставить дурачком в вопросах, за которые я не отвечаю, или за которые должны нести ответственность другие», - сказал министр.

Признав транспортную отрасль «сектором с повышенным уровнем опасности», он сообщил, что «Укрзалізниця» планирует направлять ежегодно до одного миллиарда гривен на модернизацию своего подвижного состава. По его словам, уже в этом году будут отремонтированы вдвое больше километров железнодорожных путей, чем в прошлом году – 1400 против 600, в 25 раз больше закуплено полувагонов для открытой перевозки угля и руды, в 3 раза больше локомотивов и пассажирских вагонов.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также заявил, что постепенное, однако перманентное повышение цен на железнодорожные перевозки наилучшим образом соответствует его социалистическим убеждениям. «Мы действуем наиболее социально за все годы независимости, идя в ногу с ростом темпов инфляции», – заявил он.

По его мнению, нынешняя ценовая политика министерства не бьет так ощутимо по карманам пассажиров, как это было еще несколько лет назад, когда „билеты сразу дорожали на 40-50%”.