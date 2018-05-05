Давление в политическом котле России нарастает

Через три месяца Путин на долгие 12 лет станет президентом России... «Негативный консенсус нарастает». Лозунг оппозиции на президентских выборах будет звучать так: «За любого, кроме Путина!»

В России состоялись выборы в Государственную Думу, обнародованы предварительные итоги голосов «за» и симпатий народа. Это знаковое событие для российской политической жизни. Выбросы пассионарной энергии политиков и избирателей достигли апогея. Россия хоть в политической депрессии, но очищающий ураган политического торнадо не за горами.

«Единая Россия» набрала 49,54%, КПРФ – 19,16%, «Справедливая Россия» – 13,22%, ЛДПР – 11,66% голосов. Явка избирателей на выборах составила 60,2%. Однако эксперты говорят о сенсации.

Правящая «Единая Россия» потеряла конституционное большинство в парламенте. Если в 2007 году партия власти получила 315, то сегодня у нее 238 мест. От коалиций, соглашений, союзов никуда не деться.

Голоса правящей партии отошли к «системной оппозиции». Коммунисты будут иметь в Государственной Думе 92 мандата, «Справедливая Россия» - 64, либеральные демократы Жириновского 56 кресел.

Победило социологическое бессознательное и виртуозная, доведенная до совершенства система фальсификаций народного волеизъявления. Интернет так и «сочится», как гниющий труп, потоками скандального амбре. Короче, еще «отец народов» сказал – «нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять».

Здесь уместен анекдот (правда, с бородой). Летом 2012 года президент Барак Обама звонит президенту Владимиру Путину и рассказывает, что у него проблемы в избирательной кампании в США. На что российский президент: «Так давайте я вам пришлю в помощь председателя Центральной избирательной комиссии РФ господина Владимира Чурова».

Через неделю этот самый Чуров звонит Путину и говорит: «Разрешите доложить! Владимир Владимирович, результаты не очень хорошие. Но во всех американских штатах вы побеждаете, правда, с небольшим перевесом».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала прошедшие выборы в Государственную Думу РФ недостаточно конкурентными и отметила частые нарушения при подсчете голосов.

Мне вообще, кажется, если бы написать энциклопедию «Как фальсифицировать выборы» на основе анализа демократического народного волеизъявления постсоветского пространства, то все политтехнологи мира почувствовали бы небывалый творческий подъем и «нежное прикосновение» больших денег, добытых преступным путем.

А в принципе, что изменится? Как говорит вечный спикер нижней палаты Федерального Собрания РФ Борис Грызлов (его вновь планируют в то же кресло посадить) «Государственная Дума – это вам не место для дискуссий».

Цинизм российской власти не просто поражает. Особенно такой продвинутый пользователь интернета как нынешний президент «хромая утка» Дмитрий Медведев. Он официально заявил, что все выложенные в мировой паутине видеофакты фальсификаций выборов в России – это дырка от бублика.

А мне бы хотелось подчеркнуть, что благодаря Интернету в России произошла революция в гражданском контроле за процессом голосования.

И дело не в том, что зафиксированы тысячи грубейших нарушений, в том числе и уголовно наказуемые. И не в том, что оппозиция, общественные организации и немногочисленные иностранные фонды создавали структуры контроля за выборами, а в том, что большинство нарушений мгновенно становились публичными, с ними могли ознакомиться, увидеть факт нарушения миллионы пользователей Интернета.

Сталинский лозунг - «важно не как голосуют, а кто считает», - изрядно оброс нафталином. А в российской политической жизни, кроме реальной и телевизионной политики, появилось виртуальное «третье» сообщество людей (вслед за реальным и «телевизионным»), которым не все равно как идут демократические процессы в стране. Интернет-политика не просто стала конкурировать с кремлевскими политическими технологиями и политикой «телевизионного ящика», а результативно и конкретно информировать и влиять на общественное мнение.

Интересные прогнозы в Москве по поводу будущей политической судьбы Владимира Путина. Столичные эксперты полагают, что премьер-министр укрепил свое положение. А потеря голосов избирателей правящей партии ни что иное, как «процесс стравления пара из котла».

Владимир Путин, начиная с осени нынешнего года, отошел от руководства партии «Единая Россия». Более того, путинский «Общероссийский народный фронт», в который «вбухали» сотни миллионов рублей, прекратил свое существование. Путин сознательно «экранируется» от дискредитирующей себя (как называет оппозиция) «партии воров и коррупционеров» - «Единой России».

Уже через три месяца премьер-министр готовится на долгие 12 лет стать президентом России. Планирует быть «над политической схваткой», говорить «от имени народа», а не какой-то конкретной политической силы. Короче, быть арбитром, а не участником политических баталий.

Правда, это политическая традиция режимов монархий, наследственных принцев, жестоких диктаторов, а не чиновников, нанятых народом управлять страной, которая декларирует в конституции демократические ценности.

Впрочем, у Владимира Путина остаются миллионы апологетов, усилиями которых суверенная демократия в России просуществует еще долго. Хотя «негативный консенсус нарастает» и лозунг оппозиции на президентских выборах, которые не за горами, звучит так: «За любого, кроме Путина!»

В общем, давление в российском политическом котле нарастает.

Виктор Тимошенко, Москва