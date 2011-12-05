Литвин боится «раздражить депутатов»?
После 15-го нардепы уже мысленно будут праздновать
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что закон о Государственном бюджете на 2012 год будет принят 20-23 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
В.ЛИТВИН выразил надежду, что бюджет будет принят на следующей пленарной неделе (20-23 декабря).
Он также выразил надежду, что до этого времени будут решены все вопросы, которые «сдерживают рассмотрение бюджета в окончательной редакции».
По его словам, идет речь не только о газовых вопросах, но и о принятом решении по увеличению выплат и пенсий отдельным категориям чернобыльцев, для чего нужны дополнительно 1,9 млрд. грн.
На вопрос, не придется ли созывать дополнительное заседание парламента, В.ЛИТВИН ответил: «Я думаю, что сейчас пока еще не нужно ставить вопрос о проведении дополнительных заседаний, чтобы не раздражать депутатов».
По его словам, он будет ставить каждый день на голосование вопрос о продолжении вечернего заседания до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Как сказал В.ЛИТВИН, он хорошо понимает, что «после 15 декабря и в обществе, а в первую очередь – в парламенте, будет стремление как можно быстрее завершить все работы до Нового года».