Литвин боится «раздражить депутатов»?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что закон о Государственном бюджете на 2012 год будет принят 20-23 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что бюджет будет принят на следующей пленарной неделе (20-23 декабря).

Он также выразил надежду, что до этого времени будут решены все вопросы, которые «сдерживают рассмотрение бюджета в окончательной редакции».

По его словам, идет речь не только о газовых вопросах, но и о принятом решении по увеличению выплат и пенсий отдельным категориям чернобыльцев, для чего нужны дополнительно 1,9 млрд. грн.

На вопрос, не придется ли созывать дополнительное заседание парламента, В.ЛИТВИН ответил: «Я думаю, что сейчас пока еще не нужно ставить вопрос о проведении дополнительных заседаний, чтобы не раздражать депутатов».

По его словам, он будет ставить каждый день на голосование вопрос о продолжении вечернего заседания до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как сказал В.ЛИТВИН, он хорошо понимает, что «после 15 декабря и в обществе, а в первую очередь – в парламенте, будет стремление как можно быстрее завершить все работы до Нового года».