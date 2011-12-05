У Ющенко ответили на «курицу» Кравчука

Высказывания первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА в адрес своего коллеги – третьего Президента Виктора ЮЩЕНКО являются некорректными.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО, член политсовета партии «Наша Украина» Ирина ВАННИКОВА относительно интервью Л.КРАВЧУКА радио "Свобода".

«По моему мнению, недостойно первому Президенту Украины, к которому я отношусь с уважением, как к исторической фигуре, опускаться до уровня браной риторики, субъективных и эмоциональных оценок своего коллеги - Президента Виктора ЮЩЕНКО», - отметила она.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что сейчас бы не хотела перечислять все позитивы пятилетнего президентства В.ЮЩЕНКО, как и считает неуместным вспоминать все сложности и проблемы президентства Л.КРАВЧУКА.

«Президента ЮЩЕНКО избрали миллионы украинцев, как, собственно, в свое время и Леонид КРАВЧУКА. Если первый Президент будет оскорблять третьего Президента - он будет оскорблять выбор украинских граждан и украинскую историю. К сожалению, временами человеческое измерение в подходе к оценке истории не дает возможности оценить реальные масштабы исторических событий. Имею в виду Помаранчевый Майдан и его лидера - Виктора ЮЩЕНКО», - подчеркнула его пресс-секретарь.

Как известно, в интервью радио «Свобода» Л.КРАВЧУК сказал» «Ющенко – такой Президент, как из меня курица. Я не ходил на Майдан, потому что я знал, что они пустозвоны. Я говорил, а мне не верили… Обмануть людей можно очень просто. Виктор ЮЩЕНКО нормальный человек, только он ненормальный Президент. Не каждый может быть Президентом. Он случайно был избран Президентом. Как человек он нормальный. Он, скажем, провозглашал украинские лозунги, он говорил о Голодоморе. Он говорил о языке, он говорил о европейском выборе. Говорил и верил в это. А сделать не мог».