Изменят ли социальные бунты результаты выборов?

Подготовка к будущим парламентским выборам началась на грозовом фоне. Лидеры оппозиции – за решеткой. На улицах – митинги, протесты, голодовки. Принятый недавно почти конституционным парламентским большинством закон о выборах еще не подписан Президентом, но уже стал основанием для обвинений оппозиции в предательстве.

Тем не менее, лидеры парламентских оппозиционных партий в очередной раз заявляют о необходимости объединения и создания общего списка кандидатов в народные депутаты. Насколько реально это объединение и будет ли оно эффективно? И нужно ли это обществу?

Протестные движения набирают обороты. Власть безуспешно пытается остановить акции протеста решениями подконтрольных судов и силами «Беркута», милиции и ДАИ. Как эти события повлияют на ход избирательной кампании? Увидим ли мы в парламенте новых лидеров, возглавляющих не партии, а общественные движения? Вернет ли оппозиция себе доверие народа, присоединившись к протестам, или же, снедаемая жаждой власти, будет топить на мажоритарных округах и себя, и гражданских лидеров? Об этом мы спросили у экспертов.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

ПОКА ТОЛЬКО ОДНО ДВИЖЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ИГРАТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ВЕКТОРОВ ПОЛИТИКИ Если говорить о едином партийном списке от оппозиции на выборах, то это просто невозможно представить. Кто возглавит такой список: Кличко, Яценюк, Турчинов, Женя Тимошенко? Все это разговоры. Единый список по мажоритарке возможен только если все будут на одной стороне: Кличко, Яценюк, «Батькивщина», «Свобода», «Наша Украина», «Народная партия». Если бы все они оказались в одном пуле и определяли кандидатов по мажоритарным округам, то тогда можно было бы думать о победе. Но, по большому счету, надо действовать не в парадигме: власть против множества партий, а в парадигме: власть – общество. Если бы оппозиция была едина с обществом, то выборы можно было бы выиграть у власти. Сейчас я скорее верю в выигрыш власти, хотя власть и непопулярна. Но она победит только благодаря своей электоральной инженерии.

Все обездоленные, которые принимают участие в локальных, спорадических акциях, пока не имеют своего лидера. Хотя, повторюсь: если бы сменилась структура кампании, и вектор борьбы пошел по линии: власть - все недовольные, то тогда был бы результат. Для победы необходим вектор борьбы: народ против истеблишмента. А если кампания будет идти по линии власть – оппозиция, то вряд ли тут найдутся места для новых лиц.

У нас легальная процедурная политика такова, что участие в выборах могут принимать только партии. Но при этом гражданские движения - более легитимны, чем партии. Однако у гражданских движений пока нет ни организационной структуры, которые имеют партии, ни денег. Кроме того они не могут принимать участия в выборах. Пока только одно движение пытается играть на пересечении двух векторов политики, это движение «Вперед» во главе с Королевской. Не знаю, что из этого выйдет… Будет ли оно инкорпорировано в «Батькивщину»? Пойдет ли Королевская самостоятельно или во главе УСДП? Однако она пытается выводить в свет новых лидеров. Например, Андрей Панаэтов. Но сейчас вопрос не в том, кто выиграет, а в том, получит ли народ парламент, который мог бы считать своим? Будет ли эта власть представительской? Не начнет ли Тимошенко после освобождения поход против новой Верховной Рады? Допускаю, что Верховная Рада-2012 будет краткосрочной, слабой и нелегитимной. Потому, что ее будет выбирать власть, которая нашинкует списки своими людьми и нарежет под них избирательные округа. Это будет парламент истеблишмента...

Но не исключено, что ситуация выйдет из-под контроля элит. Думаю, до октября 2012 года еще может много чего произойти.

Валерий Дымов, руководитель аналитического агентства «Форум»: ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СТАЛИ ФАКТОРОМ БОРЬБЫ

На сегодня украинская оппозиция – объединение очень неоднородное, и не совсем понимающее, что делать с властью, если она им достанется. Сейчас они пытаются договориться о программе сотрудничества на будущие выборы. Программа минимум – договориться о координации действий во время кампании, а оптимум - выдвижение популярных кандидатов на округах от оппозиции. Выдвигать, без квотирования, а только тех, кто может победить, а потом работать в парламенте. Возможно, это объединение будет не на базе существующего КОДа, а на базе некой квази-структуры вроде КОДа. Имею ввиду, что если Кличко или Гриценко идут на выборы вне КОДа, с ними тоже надо координировать действия и учитывать позицию. Если лидеры оппозиций не смогут договориться до выборов, они точно не смогут этого сделать в парламенте. Им там просто нечего будет делать.

Что касается протестных движений. Они уже стали фактором борьбы. Когда люди снова и снова выходят на улицу, это показывает, что власть потеряла инициативу. Коммуникация между улицей и протестными политиками будет налаживаться. Политики, которые считают себя оппозицией, обязаны факторы протеста конвертировать в поддержку на выборах. А люди, которые выходят на улицы, должны понять, что просто улицей ситуацию не изменишь. Мало быть протестующим, нужно иметь позитивные программы, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.

Виктор Небоженко, директор центра «Украинский барометр»:

И В ПАРТИИ «ФРОНТ ЗМІН» И В БЮТ БУДЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУШЕК Инициатива относительно создания единого партийного списка от оппозиции - это своеобразный «шантаж» власти. Все оппозиционные политические силы понимают, что они в таком случае работают только на имидж Яценюка, но прекрасно осознают свои шансы на этих выборах. Я предполагаю, что от оппозиции будут созданы два списка, один из которых будет разрешен Администрацией Президента, и который будет формировать «Фронт змін» и БЮТ. А другой список, который не разрешен Администрацией Президента, своего рода «народная оппозиция», будет создаваться рядом политических сил, которые на сегодняшний день не набирают столько голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Я думаю, что есть тайные протоколы, в котором Партия Регионов и «Фронт Змін» собираются обмануть и БЮТ. Мы можем оказаться в ситуации, когда «Фронт Змін» получит больше голосов, чем БЮТ и тогда эти две силы сделают новое большинство, где Яценюку дадут пост премьера. Но и это недолгий сценарий. Партия регионов не будет церемонится с Яценюком. И в партии «Фронт змін» и в БЮТ будет большое количество тушек, которые, несмотря на грозный вид Яценюка, отчалят от него в первую же неделю. Я могу даже поспорить: треть бютовских кандидатов и треть от «Фронта змін». Я не думаю, что у нас будет политическая сенсация, когда завтра большинство оппозиционных политиков будет присягать Яценюку, потому что это слишком опасный для их биографии путь. Те, кто идут к нему во фракцию, это «любі друзі», часто запуганные политики. И это не то, что поможет ему взять хороший старт на президентских выборах. Похоже, что речь идет о сговоре между Администрацией Президента и «Фронтом Змін».

Выборы - это способ выхлопа политического и социального недовольства. И если настоящих выборов не происходит, то люди берутся за вилы и ищут другие способы выплескивания недовольства. Новым законом о выборах общество хотят лишить выборов. И я не понимаю, почему за него голосовала фракция БЮТ. Изнасилованный обычно не договаривается с насильником. Даст Бог Тимошенко выйдет, она серьезно почистит свою партию. Ведь это сговор между ПР, БЮТ и «Фронтом Змін» против электората.

Оппозиция и массовые протесты сегодня живут своей, параллельной, жизнью. Оппозиция привыкла жить в условиях переговоров, взаимно согласованных голосований в Верховной Раде. Я уже не говорю о семейных и бизнес-связях. Они привыкли жить в формате телешоу, а не в формате протестных движений. Если бы Яценюк приехал на похороны раздавленного в Донецке чернобыльца, это было бы правильно. Однако предпочтение отдается походу на шоу к какому-нибудь Савику.

Тарас Березовец, руководитель аналитического консалтингового агентства Berta Communication:

У НОВЫХ ЛИДЕРОВ ЕСТЬ ШАНС ПРОЙТИ ПО МАЖОРИТАРКЕ Создание единого партийного списка в пределах Комитета сопротивления диктатуре – это абсолютно мифическая идея. Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, как минимум, уже знает более половины своего списка. Каким образом он будет делиться местами списка с сотней действующих народных депутатов из фракции БЮТ?

Более реалистичными кажутся мне локальные договоренности по мажоритарным округам, где конкретно будут договариваться «Фронт Змін», партия «Батькивщина», УДАР Кличко, «Свобода». Они гипотетически могут согласовать одного кандидата, но не по всей Украине». Запрос на новых политиков есть и был всегда. И шансы им пройти по мажоритарной системе есть.

Владимир Фесенко, директор центра прикладных и политических исследований центра «Пента»: ОПОЗИЦИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕСТАТЬ «ПРИМАЗЫВАТЬСЯ» К ПРОТЕСТНЫМ АКЦИЯМ И НАЧАТЬ РЕАЛЬНО ПОМОГАТЬ ОБЩЕСТВУ РЕШАТЬ ЕГО ПРОБЛЕМЫ Сегодня в Украине общественно-политическая ситуация такова, что роль общественных организаций и движений – заметнее и серьезнее, чем, к примеру, роль политических структур. Гражданская оппозиция зачастую выглядит более активной и боеспособной, нежели оппозиция политическая.

Сейчас очень перспективное, важное и значимое для страны время – оппозиционные политики начинают осознавать необходимость активного взаимодействия с общественными группами. Конечно, некоторые это взаимодействие видят в том, чтобы, как Олег Ляшко, прийти на митинг, схватить флаг и заявить: «Я с вами!» Другими словами, «примазаться» к каким-то общественным акциям протеста.

К счастью, есть и такие как Наталия Королевская, которая работает системно. Например, помогла предпринимательскому движению оформиться и структурироваться в общественное движение «Вперед». Помогает разным общественным группам в проведении необходимых инициатив, предлагает законодательное решение их вопросов. Пользы от такого взаимодействия гораздо больше. И это более цивилизовано, по- европейски…

Ее опыт взаимодействия с общественным сектором, в частности с предпринимательскими организациями, достаточно позитивен и более того - перспективен. Сегодня такая форма взаимодействия наиболее важна для украинских политиков вообще и для оппозиции в частности.

Говоря об общественном секторе, я хочу отметить еще одну инициативу Наталии Королевской, которая сейчас приобретает актуальность, поскольку обсуждается тема создания единого списка мажоритаржиков от оппозиционных сил. Я имею в виду ее предложение учитывать в этом списке представителей общественных организаций. Это абсолютно правильная инициатива. Если избиратели будут видеть среди кандидатов от оппозиционных сил не только представителей партийной бюрократии или действующих народных депутатов, но и активных общественных лидеров - это поспособствует и поддержке общественных лидеров на выборах в одномандатных территориальных округах и повышению авторитета оппозиции. Важно, чтобы это были представители тех же предпринимательских организаций, организаций чернобыльцев. Причем не просто их формальные представители, а те, кто проявил себя в качестве общественного лидера…

Опрашивала Леся Дидковская