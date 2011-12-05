Луценко призвал прокуроров «покаяться в церкви»

Печерский районный суд Киева сегодня вновь был вынужден перенести рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в связи с болезнью его экс-водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании один из адвокатов Л.ПРИСТУПЛЮКА заявил, что его подзащитный, как минимум, до пятницы будет находиться на стационарном лечении, а сегодня врачи должны решить вопрос относительно того, делать ему операцию или нет.

Комментируя ход событий, Ю.ЛУЦЕНКО возложил вину за болезнь Л.ПРИСТУПЛЮКА на представителей прокуратуры, призвав их «покаяться в церкви», поскольку в свое время именно по поручению прокуратуры служба внутренней безопасности МВД забрала Л.ПРИСТУПЛЮКА из больницы, не дав ему возможности пройти полный курс лечения, в связи с чем его болезнь сейчас обострилась.

Следующее судебное заседание должно состояться 12 декабря в 09.10.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября бригада скорой медицинской помощи госпитализировала Л.ПРИСТУПЛЮКА, который является одним из обвиняемых по делу Ю.ЛУЦЕНКО, из зала заседаний Печерского районного суда Киева.

По данным адвокатов, у Л.ПРИСТУПЛЮКА произошло обострение болезни почек.

В связи с госпитализацией Л.ПРИСТУПЛЮКА судебное заседание было перенесено на 30 ноября.

30 ноября заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО в связи с болезнью Л.ПРИСТУПЛЮКА вновь было перенесено – уже на 5 декабря.