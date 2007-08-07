Ющенко напомнил НУ-НС, что “никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”

12:32, 07 августа 2007
Политика
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Президент выступил на съезде блока

Виктор Ющенко на церемонии вручения наград по случаю Дня медицинского работника. Киев, 13 июняПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что единая партия, которая будет создана на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет эффективно действовать как во власти, так и в оппозиции.

Об этом он заявил сегодня во время проведения межпартийного съезда блока “Наша Украина-Народная самооборона”, передает корреспондент УНИАН.

“Партия не будет искать теплых кресел. Будем действовать эффективно как во власти, так и в оппозиции”, - сказал он. Президент поздравил объединение демократических сил в единый блок для участия в досрочных выборах в ВР. “Вы сделали исторический шаг в будущее”, - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом Президент отметил, что знает, какой ценой в действительности давалось решение о создании единой демократической силы.

Глава государства напомнил, что с давних времен критическую ситуацию внутриУкраины вызывал раздор. По его словам, амбиции и мелочность политиков нанесли улару по идеям Майдана. “Никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что “война гетманов” должна быть прекращена.

 

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