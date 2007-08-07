Ющенко напомнил НУ-НС, что “никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что единая партия, которая будет создана на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет эффективно действовать как во власти, так и в оппозиции.

Об этом он заявил сегодня во время проведения межпартийного съезда блока “Наша Украина-Народная самооборона”, передает корреспондент УНИАН.

“Партия не будет искать теплых кресел. Будем действовать эффективно как во власти, так и в оппозиции”, - сказал он. Президент поздравил объединение демократических сил в единый блок для участия в досрочных выборах в ВР. “Вы сделали исторический шаг в будущее”, - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом Президент отметил, что знает, какой ценой в действительности давалось решение о создании единой демократической силы.

Глава государства напомнил, что с давних времен критическую ситуацию внутриУкраины вызывал раздор. По его словам, амбиции и мелочность политиков нанесли улару по идеям Майдана. “Никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что “война гетманов” должна быть прекращена.