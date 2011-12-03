Клюев говорит, что из ВР заберут проект, который урезал помощь на детей

Законопроект, который ограничивал права семей с детьми на получение материальной помощи, будет отозван правительством из Верховной Рады.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его Пресс-службе.

«Мы не позволим вводить никаких дополнительных справок или ограничений. Наоборот, мы обязаны увеличивать помощь и максимально упрощать все процедуры. Государство должно стимулировать повышение рождаемости. Молодые матери должны чувствовать заботу и поддержку», - заявил А.КЛЮЕВ.

Законопроект № 9516 «О внесении изменений в Закон «О государственной помощи семьям с детьми», внесенный на рассмотрение парламента 29 ноября, предлагал ввести для получения этой помощи необходимость дополнительного предоставления справки о составе семьи, а также о доходах всех ее членов.

Также предполагалось ограничить право на получение помощи на ребенка одиноким матерям, у которых среднемесячный доход превышает величину, которая рассчитывается как сумма установленных на момент обращения соответствующих прожиточных минимумов для каждого ребенка и средней зарплаты в отраслях экономики.