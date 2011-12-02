Во Львове "Свобода”, чернобыльцы и афганцы намерены встретить Азарова

Во Львове представители ВО „Свобода”, ряда общественных и молодежных организаций области, а также чернобыльцы и афганцы проведут во время завтрашнего визита в город премьер-министра Николая АЗАРОВА массовые акции протеста с требованием отставки правительства.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН председатель Львовской областной организации ВО „Свобода” Ирина СЕХ.

«Свобода» встретит АЗАРОВА акциями протеста. Это будет не только «свободовская» акция - это будет общий протест нашей политической силы и многих общественных организаций, в частности, чернобыльцев, афганцев, студентов и других. Также к нам присоединятся медики, учителя, матери, многодетные семьи, селяне, фермеры и все, кто считает, что правительство презирает их права”, - сказала И.СЕХ.

Она также отметила, что участники акции попытаются передать премьеру свои требования, по крайней мере обнародуют их во время уличной акции, если не удастся передать лично.

„Это и требования о выполнении социальных гарантий чернобыльцев и ветеранов, протест против пенсионной реформы, против приватизации крестьянской земли. Мы напомним главе правительства, что на зарплату работникам бюджетной сферы Львовской области не хватает 80 млн. грн. – то есть врачи, учителя, библиотекари останутся на новогодние праздники без зарплаты. В конечном итоге, мы заявим о своем требовании отставки правительства АЗАРОВА», - заявила лидер областных „свободовцев”.

По ее словам, Н.АЗАРОВ как премьер-министр ответствен не только за провалы правительства, но и за сознательную правительственную политику наступления на социальные права украинцев, налоговое давление на малый бизнес, игнорирование правами граждан, экономическую войну против народа.