Как предприниматели отправляли власть на “переучет”

Акцию протеста в первый день зимы анонсировали еще в день Свободы. Поэтому сегодня предприниматели по плану пришли под Верховную Раду, чтобы сделать “переучет власти”. Волна аналогичных забастовок прокатилась по всей стране.

Добираться до парламента протестующим пришлось с “приключениями”. Сначала ГАИ остановило автобус с оборудованием, необходимым для проведения акции, позже – колонну участников митинга, которая направлялась к парламенту от метро “Арсенальная”, а в дальнейшем и автоколонну с флагами Гражданского движения «Вперед!» и табличками “Переучет”.

Наконец предприниматели добираются до знаменитого железного забора вокруг Рады. Дальше не пройти. Милиция уже наготове – выстроилась вдоль дороги, чтобы никто не вышел на проезжую часть. Поэтому представители малого бизнеса толпятся на узеньком тротуаре возле Мариинского парка.

– Цель нашего пикета очень простая, – рассказывает сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей Панаэтов. – Мы показываем власти, что мы не хотим больше ее терпеть, мы показываем, что мы готовы сделать переучет. По всей Украине предприниматели и те, кто к нам присоединился, на своих рабочих местах уже сейчас выкладывают таблички “Переучет” и на время закрывают свои магазины. Мне только что сообщили из Винницы, что у них уже свыше 1500 человек вышли на митинги. Такие же митинги будут проходить в Ривне, Луцке, Хмельницком, Черновцах и других городах. Акция бессрочная. Будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем полный и окончательный переучет этой власти.

Предпринимателей пришли поддержать чернобыльцы, которые с вчерашнего дня голодают в Мариинском парке возле Кабмина.

– Мы, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, граждане, которые проживают на загрязненных территориях, поддерживаем требования предпринимателей и говорим “нет!” этой власти, – заявляет участник ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалид II группы Петр Прокопенко. – Власть сегодня пытается судебными решениями запретить мирные демонстрации, голодовки – это нарушение Конституции и законов. Мы требуем, чтобы мы жили не по кодексу понятий, а по кодексу законов. Мы – чернобыльцы, “дети войны”, воины-интернационалисты, инвалиды-шахтеры – все поддерживают сегодня требования предпринимателей. “Переучет” власти!

– Если в стране кризис – начните с себя, – добавляет Панаэтов. – Лишите себя заоблачных пенсий, отправьте деньги из оффшоров назад в страну для выплаты налогов. И тогда хватит денег для всех. У нас богатейшая страна и мы не позволим ее превратить в страну попрошаек и бездомных. Нам не важно, какого цвета эта власть. Мы требуем, чтобы власть была от народа и для народа. Мы не поддерживаем ни одной политической силы. Мы будем выдвигать свои требования, своих людей, которые создали свои рабочие места и знают, как это работать, а “этим” (Панаэтов машет рукой в сторону ВР) мы объявляем “переучет”.

– Нужно всем объединяться, а не говорить, что это “мы – предприниматели” без всяких партий, – берется поучать Панаэтова какая-то пожилая женщина. – Если мы не будем вместе, то будем иметь опять вот, что сейчас творится.

Разговор оживляется. Но женщины умолкают, когда появляется бютовка Наталия Королевская, председатель Комитета по промполитике и предпринимательству.

– Сегодня 1 декабря. 20 лет назад прошел референдум и все проголосовали за независимую Украину, – начинает выступление перед предпринимателями Королевская. – И что мы за эти 20 лет увидели? Как разделили все, что можно было разделить в стране. Власть пытается нас запугать. Посадили Юлию Тимошенко, Юрия Луценко, убили чернобыльца в Донецке и сейчас суд принял решение, что нельзя выходить протестовать – ни под Верховную Раду, ни под Кабмин, ни на Банковую. Скоро власть будет нам рассказывать, где можно ходить. Наша задача сегодня сказать им, что мы их отправляем на переучет. Они приняли Налоговый кодекс, уничтожили малый и средний бизнес, приняли пенсионную реформу, не создав ни одного рабочего места, сейчас хотят принять земельную реформу, чтобы окончательно продать украинскую землю. У них не выйдет посеять у нас страх, как они того пытаются. Они сегодня боятся людей больше, чем люди боятся их. Сегодня молчать – это значит сотрудничать с этой властью и поддерживать их режим. Наша задача – не молчать и не бояться. Когда мы идем вперед – мы обязательно победим.

Народный депутат также рассказала, что вместе с предпринимателями они инициируют создание комитета защиты акций протеста, чтобы защищать людей, “у которых хватает сил, воли, духа заявлять свой протест этой власти”. Обещают оказывать помощь как координационную, так и юридическую.

Королевская и Панаэтов идут к дверям Верховной Рады и там вешают две одинаковых таблички с надписью: “Власть – на переучет”.

Второй пункт “экскурсии” – Кабмин. Колонна предпринимателей следует к Азарову. Тут их встречают чернобыльцы и милиционеры. Отряды последних подтягивают ближе к Дому правительства и перегораживают путь предпринимателям немного ниже Садовой.

– Кабмин – олицетворение зла. Это тот орган, из которого выходят все эти антисоциальные законы, – выкрикивает Панаэтов. – Из-за этого органа сегодня страдают предприниматели, пенсионеры, ветераны, инвалиды. Тут находится Азаров, тут находится Тигипко – это те люди или их помощники на коленях строчили в прошлом году Налоговый кодекс, который объединил Восток и Запад, который объединил всех предпринимателей.

Вспомнили предпринимательский майдан. Жаловались, что год им “парили мозги”. Мол, в Раде предприниматели, как должно быть, написали законопроект об упрощенной системе налогообложения, собрали больше 11 рабочих групп, объехали 14 областей с этим законопроектом, который впоследствии от имени Королевской подали в Верховную Раду, но нардепы учли только некоторые требования протестующих,, и то только благодаря массовой забастовке 19 мая, когда под стены Верховной Рады пришли свыше 5 тысяч предпринимателей. Поэтому в нынешнем виде закон предпринимателей не устраивает, говорят, очень много “закавык”, из-за которых в любой момент к вам могут прийти проверяющие органы и выдвигать необоснованные претензии.

– Предприниматели, особенно те, которые занимаются продуктами питания, понимают, что испорченный товар нельзя хранить рядом с хорошим – будет вонять, – продолжает выступление сопредседатель Гражданского движения «Вперед!». – Поэтому нужно его выбросить. Все, что находится в этом здании (Панаэтов кивает в сторону Кабмина) давно уже испортилось и сгнило, нужно выбросить его оттуда. Отправить кого-то на Лукьяновку, а кто успеет – пусть бежит на свои Канары. Мы пришли сказать этому органу, что мы его ставим на “переучет”. Уже год нашими активистами ведутся так называемые “книги позора”, куда мы записываем все злодеяния местной и центральной власти. И потом мы ей выставим счет.

Королевская с Панаэтовим идут к дверям Кабмина, чтобы прицепить такую же табличку с надписью “переучет”. Предприниматели хотят пойти за ними, но граница из милиционеров становится на пути. Начинается словесная перепалка.

“Позор! Позор!” – скандируют предприниматели.

– Ребята, ну объясните, ну чего вы их защищаете? – обращается к силовикам пожилая женщина. – Вы должны с нами сейчас здесь стоять!

– Вот закончим смену, переодениемся и станем, – скорее для успокоения ответил ей один из стражей порядка.

– Когда уже драка будет? – будто в ожидании “шоу” рассуждает вслух парень за моей спиной.

– Плохие мысли у тебя, парень. Неправильные, – сразу реагирует мужчина в гражданском с камерой в руках.

И среди сбушников есть адекватные люди…

– Мы не хотим их благ и привилегий (чиновничьих – Авт.). Мы просто хотим нормально работать, чтобы наши семьи не голодали, – обращается ко мне какой-то мужчина, заметив диктофон в руках. – Так и напишите.

Во власти объявление “переучета” встретили довольно скептически. Сегодня Азаров поделился с журналистами своим видением социальных бунтов по всей стране. Говорит, акции протеста в Украине не имеют массового характера, и организованы силами, которые хотят расшатать ситуацию в стране.

– Стабилизировалась ситуация, давайте опять ее взорвем. Не выйдет. Ни у кого не выйдет взорвать ситуацию, как бы не хотелось. Какие бы там пробеги, заборы, так называемые протесты... Достаточно в государства возможностей, сил и средств со всем этим справиться...

Железные заборы и живые границы – яркое подтверждение слов премьера. Но никакие ограды не вечны.

Яна Солнцева