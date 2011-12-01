Рассмотрения апелляции Тимошенко не выдерживает и судья, и техника

Судья Елена СИТАЙЛО, которая рассматривает апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, вернулась в зал заседаний Апелляционного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, она выглядит нервозной и имеет нездоровый вид.

По возвращении судья сказала, что суд продолжает слушать выступление народного депутата от "БЮТ-Батькивщина" Сергея ВЛАСЕНКО.

Спустя несколько минут по возвращении Е.СИТАЙЛО на несколько минут для журналистов прервалась трансляция из зала суда и на мгновение выключился свет.

В настоящее время трансляция звука из зала суда возобновлена, но видеокартинки нет.

Как сообщалось, судья Е.СИТАЙЛО объявила технический перерыв на 15 минут еще в 15.45, но заседание своевременно так и не началось.

Позже к зданию суда прибыла «скорая помощь» для Е.СИТАЙЛО. Врачи оказывали медицинскую помощь судье в здании суда.