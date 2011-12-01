Могилев уже стал «ангелом»

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ получил премию «Инвестиционный ангел» в номинации «Самый динамично развивающийся субъект СНГ» на IV Бакинской международной банковской конференции государств-участников Содружества независимых государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Премия учреждена «Международной организацией кредиторов» (World Organization of Creditors) и призвана стимулировать развитие различных отраслей экономики, способствовать повышению инвестпривлекательности стран СНГ, а также стимулировать активность инвесторов и инвестируемых ими проектов.

«Премия присуждается за профессионализм, компетентность и достижения в области инвестирования в разработку, производство и реализацию конкурентоспособной и высококачественной продукции и услуг», - сообщила пресс-служба Совмина Крыма.

Конференция проходит в столице Азербайджана. В форуме, в частности, принимают участие председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ, председатель правления Банка ВТБ Андрей КОСТИН.

В ходе конференции состоятся пленарные заседания «Стратегия развития финансово-банковских систем СНГ в условиях глобализации мирового долгового кризиса - институциональные аспекты, тенденции и перспективы», «Финансовые рынки Прикаспийских государств как фактор устойчивого развития экономик зоны СНГ. Демонстрация инвестиционных проектов».