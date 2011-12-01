Немецкие политики считают: изолировать Украину из-за Тимошенко - неверно

Самый лучший путь для поддержки демократии в Украине является интенсивный диалог и европейская перспектива. Об этом пишут в своей статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt, депутат Бундестага от ХДС Карл-Георг ВЕЛЛМАНН и экс-глава разведки ФРГ Аугуст ХАННИНГ.

Как отмечают авторы статьи, перевод которой приводи «Инопресса», «реакция на приговор Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в заключении с Россией газовых соглашений в ущерб интересам Украины, была однозначной: визит Президента страны Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель отменили незадолго до его начала, а переговоры по поводу подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговле с Киевом заморозили». По словам авторов статьи, «подобная реакция отвечает ощущениям подавляющего большинства населения как Германии, так и всей Западной Европы, которое небезосновательно сомневается в соблюдении европейских стандартов крупным восточным соседом ЕС». При этом в очередной раз перед европейцами встает вопрос о том, является ли соблюдение миропорядка, привычного для нас, необходимой предпосылкой для внешнеполитических отношений. Украина является частью Европы и давно ищет свое место в ней, отмечают авторы.

«В пользу более глубокой интеграции Украины в ЕС говорит, в частности, сильная потребность украинской экономики в модернизации, которую может удовлетворить только Запад. Сближение Украины с европейскими структурами представляет интерес и для Европы, поскольку 46-миллионная Украина на восточных рубежах ЕС представляет собой привлекательный рынок и располагает хорошо образованными молодыми кадрами». Самым лучшим путем для поддержки демократии в Украине авторы считают интенсивный диалог и европейскую перспективу.

«Так следует ли ставить отношения со страной в зависимость от судебного процесса, документов которого мы даже не видели? - задаются вопросом авторы. - Ведь процесс над ХОДОРКОВСКИМ в России не помешал нам поддерживать отношения с Россией, да и Китай, несмотря на непростую ситуацию с правами человека, является привлекательным экономическим партнером для ЕС».

«Такие темы как демократия и права человека, несомненно, должны стоять на повестке дня переговоров, однако было бы неверно изолировать Украину», говорится в статье. В противном случае, пишут авторы статьи, Украина на фоне экономических трудностей решится на другую интеграцию - а ближе всех находится Россия.