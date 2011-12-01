Чернобыльцам, которые голодают в Мариинском парке, закрыли туалеты

В Мариинском парке в Киеве, где под стенами Кабинета министров Украины проводят голодовку около 20 чернобыльцев, закрыли биотуалеты.

Об этом корреспонденту «ОстроВа» сообщили сами протестующие.

Они уверяют, что это сделали представители милиции, добивающиеся прекращения акции протеста.

«Туалеты закрыли, и теперь идет слежка за тем, где мы справляем естественные нужды. Тут сидят больные люди… Что им делать?», - рассказали возмущенные чернобыльцы.

Чернобыльцы говорят, что им будет сложно перенести вторую ночь голодовки под открытым небом. Однако, как они будут действовать дальше, пока не знают.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решение судов о выплате им задолженности по пенсиям. Чернобыльцы подчеркивают, что решили начать голодовку в связи с тем, что вчерашняя акция протеста возле Кабмина не привела к выполнению их требований, поскольку диалога с правительством они не имели.

30 ноября в отношении 19 чернобыльцев, которые голодают в Киеве у Дома правительства, милиция составила административные протоколы за нарушение правил проведения массовых собраний и собраний граждан.