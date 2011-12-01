Миллер: в переговорах с Украиной достигнут существенный прогресс

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи А.МИЛЛЕРА в Москве с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«На встрече рассматривались вопросы текущего и перспективного сотрудничества в газовой сфере. Стороны отметили, что диалог по выработке новых условий российско-украинского взаимодействия идет конструктивно», - говорится в сообщении.

Как отметил А.МИЛЛЕР, «на переговорах достигнут существенный прогресс. Думаю, можно ожидать, что мы оформим договоренности о развитии сотрудничества в газовой сфере до конца года».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины по итогам данной встречи сообщила, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

По информации ведомства, участие в переговорах принимал также председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«На переговорах рассматривались вопросы сотрудничества Украины и России в энергетической сфере в рамках договоренностей президентов двух стран. Переговоры прошли в конструктивной обстановке. Стороны отметили, что сейчас переговорный процесс находится на завершающей стадии», - говорится в сообщении.