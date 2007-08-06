Шуфрич рассказал, почему нет ни одного диагноза “отравление фосфором”

Медики не поставили ни одного диагноза “отравление фосфором” в результате аварии на Львовской железной дороге. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “установлены диагнозы “отравление продуктами горения неустановленного вещества”, - сказал он.

При этом Н.ШУФРИЧ отметил, что предварительно ставились диагнозы “отравление продуктами горения фосфора”, но после соответствующих анализов в крови этих пострадавших фосфор не был выявлен.

По словам министра, такие симптомы есть и у пострадавших во время обычных пожаров.

Н.ШУФРИЧ отметил, что во время избирательного процесса “оппонирующие политические силы пытаются поймать друг друга на лжи”, а в данном случае, по словам министра, все признали, в том числе медики Министерства обороны, факт отсутствия отравления фосфором.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожной перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда, в результате которой сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.