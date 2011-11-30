«Фронт змін» собрал против нынешней власти еще 30 тыс. подписей

В Ровенской области представители партии «Фронт змін» собрали более 30 тыс. подписей граждан, которые негативно оценивают политику нынешней украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции организаторы акции – представители областной организации «Фронту змін».

По их словам, на протяжении нескольких месяцев в Ровно и почти в каждом райцентре области стояли палатки, где люди могли выразить свое недовольство и оставить «автограф» против политики нынешней власти.

По словам местных политиков, всего во время всеукраинской акции на специальных протестных листовках подписи поставили около 1 млн. украинцев. Собранные подписи должны передать в Администрацию Президента Украины 3 декабря после акции, которая пройдет на Михайловской площади Киева.

"На протяжении двух месяцев мы собирали подписи, насобирали 33 тысячи в области, из них 18 тысяч - в Ровно. В Украине эта цифра достигает около миллиона", - отметил координатор акции в Ровенской области, председатель фракции «Фронту змін» в Ровенском горсовете Юрий ВОЗНЮК.