Завтра под окнами Азарова будут стоять уже 200 участников голодовки?

Завтра с утра у Кабмина голодать около 200 чернобыльцев. Об этом рассказал Gazeta.ua их руководитель Николай Костев.

"Мы спонтанно объявили голодовку, когда поняли, что толку от вчерашнего протеста не будет, - сказал он. - К нам никто не вышел, и нас никто не слышит. Остался последний метод - голодовка. Все наши будут голодать".

Сейчас у Кабмина несколько десятков человек голодают. Другие поехали сдавать билеты на поезд, или забирать свою теплую одежду. Они будут приезжать сюда ночью и на утро соберутся все.

Люди сидят на лавочках Мариинского парка. У них нет одеял. Из одежды есть только то, что обычно носят. Дополнительных теплых вещей тоже нет. Они зарегистрировали сообщение об бессрочной акции в КГГА, занесли открытые обращения Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине Карпачевой и президенту Виктору Януковичу.

"Мы требуем, чтобы не трогали наши пенсии. Какие они законом установили, такие пусть и выплачивают", - добавил Костев.

Напомним, у Кабмина уже голодают 60 чернобыльцев.

Джерело: Gazeta.ua`>http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_zavtra-vozle-kabmina-budut-golodat-200-chernobylcev-kostev/412172">Gazeta.ua>