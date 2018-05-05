Болдырев: деточка, когда мне угрожают прокуратурой – мне просто смешно

Депутат от правящей партии Болдырев на посиделках у росийского посла заявил что Галичина - «нарост на теле Украины», от которого нужно избавиться. Можно было надеяться на официальную реакцию Партии регионов - но до сих пор ее нет. Прошло вот уже несколько дней, но молчит и наша «славная» Служба безопасности, а о Совете нацбезопасности, как вы понимаете, и говорить ничего...

Мы позвонили господину регионалу Болдыреву: ну, может, оговорился мужчина, с кем не бывает, однако в ответ услышали такое:

– Меня вообще удивляет, удивляет реакция медиасообщества. Меня удивляет все, что происходит. То есть существует проблема, и я эту проблему формулирую. Вместо того чтобы задуматься над проблемой, все начинают выяснять: я враг народа или я друг народа.

– Знаете ли вы о статье 2 Конституции Украины, где сказано, что территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной? – спрашиваю.

– Да, ну и что?!

– То есть для вас слова Конституции ничего не стоят?

– Значит так, душка... (тут этот господин начал пренебрежительным тоном рассказывать, как он «лично» в 1996 году принимал эту Конституцию). – Благодаря мне, чтобы ты знала, вышли из кризиса 27-го вечером, когда никто ни за что не хотел голосовать.

Он демонстративно, как будто с каким-то вызовом называет Галичину «Галицией».

– Когда мне угрожают прокуратурой – мне просто смешно.

– Вы - народный депутат, как вы себе можете позволять такие сепаратистские высказывания?

– Тем более, деточка, тем более я, как народный депутат, имею право это говорить, потому что имею большой опыт, знание, а если бы я это сказал как рядовой гражданин, то это бы был вообще пустой звук.

Собственно, на этом наш разговор и закончился, и, к сожалению, я не успела спросить его, если эта Украина так уж ему ненавистна, почему бы ему не принять участие в программе «переселение соотечественников», которая уже несколько лет работает в России, даже успела получить поэтическое название «Чемодан, Вокзал, Россия!». И, глядишь, как привилегированного переселенца, все-таки «народный депутат», отправили бы не в сибирскую глубинку или на живописный Алтай, а в столицу. И, может, быть устроили чьим-то советником, кому бы он и предоставлял консультации по поводу «законности» присоединения чужих земель к «великой России»?..

К сожалению, не вышло этого спросить у Болдырева, поскольку он бросил трубку. Регионал во время нашего разговора пренебрежительно называл меня «деточкой», «душечкой» и почему-то с самого начала перешел на «ты» ... Я не удержалась и поинтересовалась, почему он, не видя меня никогда, абсолютно меня не зная, мне «тыкает», а тем более называет «душкой»...

– Так, девушка, я вам не звонил, вы мне сами позвонили, – сказал Болдырев и бросил трубку.

Мы поинтересовались отношением председателей областных Советов «Галиции» к призыву народного депутата от правящей партии.

Олег Панькевич, председатель Львовского областного совета: ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ СЕПАРАТИЗМ Заявления депутата от Партии регионов об отделении Галичины как «нароста на теле Украины» – это чистой воды сепаратизм. За такие «личные импровизации», как трактуют слова Болдирева его некоторые однопартийцы, надо наказывать. Ведь их целиком можно трактовать как преступление против государства, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Подобные высказывания мы слышали и от других политиков и должностных лиц – Табачника, Колесниченко... Однако они не то что не наказаны, они и дальше, как, в частности, министр Табачник, состоят в высоких должностях и продолжают свою деструктивную деятельность. Эти люди не скрывают своих «сантиментов» к галичанам.

А помните карту Украины с делением государства на три сорта, которую рисовали московские политтехнологи в штабе Януковича в 2004 году? Из этой же серии заявление «прорегионального» митрополита УПЦ Агафангела, который назвал Львов «украинской Чечней». Назвал – и ничего не произошло, никакой реакции, будто так и должно быть. Но – не должно! В действительности эти заявления не просто обижают галичан, которые считают себя неотъемлемой частью украинского народа. Это проявление пренебрежения к государству, а следовательно ко всем украинцам.

В современных политических обстоятельствах я не надеюсь на адекватную реакцию СБУ и других правоохранительных органов на такие сепаратистские антигосударственные призывы. Даже больше – допускаю, что такие заявления санкционированы центральной властью

Алексей Кайда, председатель Тернопольского облсовета: ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! Галичина, Подолье, Слобожанщина, Надднепрянщина – это неотъемлемые части Украинского государства.

Дело в том, что в ХХ веке Украина и так потеряла не меньше тридцати процентов своих этнических земель и сейчас это лицо, по-другому не могу сказать, которое заявляет, что что-то от чего-то нужно отделить...

Считаю, что этим не должен заниматься областной совет или любой другой. Этим должна заниматься Генеральная прокуратура, которая должна возбудить уголовное дело против этого лица, которое зарится на государственный суверенитет Украины, территориальную целостность Украины.

Я понимаю, что предки этого лица не проливали кровь за эту землю и, думаю, предки этого лица были как раз оккупантами Украинского государства и ему просто не дано понять, что такое каждый лоскуток украинской земли. Любые заявления об отделении любой части Украины – это вопрос, который находится в правовой плоскости, а именно в компетенции Генпрокуратуры. Потому, по моему мнению, реакция должна быть однозначной.

Но это лицо выразило не только свою позицию, но и позицию всей провластной партии, Партии регионов.

Думаю, что это не Галичина - «нарост», а у него в голове какой-то нарост.

Миллионы украинцев проливали кровь, чтобы сохранить наши земли, чтобы будущие поколения имели чем гордиться, а оно, неизвестно какого происхождения, какого рода-племени, теперь хочет что-то отделять. Но так вообще нельзя ставить вопрос о ни одной части страны. Такое лицо должно сидеть в тюрьме!

Александр Сыч, председатель Ивано-Франковского облсовета: НИЦШЕ ГОВОРИЛ: НЕ ТВОЕ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ - ОТБИВАТЬСЯ ОТ МУХ Я бы вообще такие заявления не хотел комментировать, потому что их могут делать только такие необразованные лица, как Болдырев. Если он себе, вероятно, купил место в списке партии, это не значит, что он умный человек.

Кстати, для меня очень странно, когда я нахожусь как председатель областного совета на заседании Совета регионов, и слышу из уст Президента Украины слова о том, что его политика направлена на консолидацию Украинского государства, а от его однопартийцев слышу такие заявления, то я не понимаю, что делается в этой партии, и вообще может ли она называть себя партией.

Будет ли какое-то заседание по поводу заявления регионала? Ну, ждите, если бы из-за каждого дурака, который что-то скажет, областной совет собирался, то пришлось бы собираться ежедневно. У Фридриха Ницше есть прекрасные слова: не твое это назначение - отбиваться от мух...

Оксана Климончук