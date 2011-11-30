Януковича пригласили в Россию
13:51, 30 ноября 2011Политика
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Дату еще согласовывают...
|Валентина МАТВИЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге в Киеве председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности о визите В.ЯНУКОВИЧА в РФ.
В.МАТВИЕНКО подчеркнула, что Президент Украины получил приглашение посетить Россию. «Дата будет согласована, как положено, по дипломатическим каналам», - сказала она, добавив: «но такое приглашение Виктору Федоровичу было направлено».
По ее словам, дата визита «будет зависеть от графика Президента и договоренностей между руководителями наших государств».
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