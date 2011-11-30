Януковича пригласили в Россию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приглашен в Россию, но дата его визита еще будет согласовываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге в Киеве председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности о визите В.ЯНУКОВИЧА в РФ.

В.МАТВИЕНКО подчеркнула, что Президент Украины получил приглашение посетить Россию. «Дата будет согласована, как положено, по дипломатическим каналам», - сказала она, добавив: «но такое приглашение Виктору Федоровичу было направлено».

По ее словам, дата визита «будет зависеть от графика Президента и договоренностей между руководителями наших государств».