Молодым в СПУ не место, или Что происходит в «царстве деда Мороза»?

Анонсированного объединения левых не будет – СПУ окончательно превратилась в закрытый клуб политических пенсионеров.

Не прошло и месяца с того момента, как дважды экс-спикер Александр Мороз, печально прославившийся в 2006 году своей неимоверной политической гибкостью, объявил об объединении 11 (!) левых партий. Цель декларировалась самая что ни на есть благородная – консолидировать левый фланг украинского политикума и единым фронтом (не путать со «Фронтом змин»!) двинуть на защиту прав трудящихся. Естественно, эффективнее всего защищать эти права можно, лишь сидя в креслах сессионного зала Верховной Рады. Именно туда, в парламент, и собралась двигаться объединенная колонна «левых» партий.

Почему «левых» в кавычках? Да потому что список партий, мягко говоря, не впечатлял. Мороз явно задумал брать ВР не качеством, а количеством. Политический «товарец» выглядел, скажем так, немного залежалым.

Итак, объединяться собрались: Социалистическая партия Украины Александра Мороза, «Справедливость» Станислава Николаенко, Крестьянская партия Украины Зеновия Холоднюка, «Народная власть» Иосифа Винского, «Возрождение села» Дмитрия Воронина, «Всеукраинская партия «Детей войны» Валерия Иваненко, Украинская крестьянская демократическая партия Дмитрия Андриевского, «Всеукраинский патриотический Союз» Сергея Ганжи, «Дети войны» - «Народная партия Украины» Василий Патлачука, «Социалистическая Украина» Владимира Гошовского и «Казацкая Слава» Станислава Селиванова.

Даже очень искушенные политические обозреватели будут долго и безуспешно вспоминать, что это за великие деятели и какими достижениями на поприще партстроительства они прославились. Ну, помнится, когда экс-социалист Иосиф Винский подал в июне 2009 года в отставку с поста министра транспорта и связи (на нем висели обвинения в растрате многомиллионных средств государственного предприятия "Укрпочта" не по целевому назначению) тогдашний премьер Юлия Тимошенко прокомментировала это скупо: «От того, что правительство избавляется от коррупционеров, оно становится не слабее, а более сильным».

Мультимиллионер Дмитрий Андриевский, известный не только тем, что не прижился в окружении Виталия Кличко, но и своей прекрасной супердорогой коллекцией живописи и фотографий, крестьян (а тем более демократов) видел, скорее всего, только по телевидению. Как и социалистов.

Ну, и загадочным для специалистов по политологии остается вопрос, являются ли социалистами доблестные казаки. Тем не менее, несомненно можно считать отрадным тот факт, что в Украине партий теперь должно стать на 10 меньше — 179.

Дело в том, что новый закон о выборах блокироваться партиям не разрешает. Иначе мы обязательно услышали бы о каком-нибудь мощном левом блоке «Возрожденные казаче-крестьянские дети-социалисты» (или что-либо еще в эдакой интегральной стилистике).

Вот и пришлось этим «известным и влиятельным» левым долго думать над новой формой своего политического существования. В итоге таки решили сделать СПУ базовой партией для нового объединения. По такому случаю Соцпартия даже согласилась изменить название. Остальные партии должны были самораспуститься – и войти в партию с обновленной вывеской по выданным Морозом квотам. Ну, не так позорно все же: новое формируем, а не в старое вливаемся. Если будут новые мехи, то все подумают, что там и вино новое.

Пока левые карлики, горестно кляня законодательные нововведения, готовили свои структуры к политическому харакири, Мороз собрал политсовет СПУ. И тут его друг и соратник Василий Богачук (тот самый, который на последнем съезде СПУ устроил драку, ибо кто-то из делегатов посмел что-то недовольно бубнить себе под нос во время выступления «великого Сан Саныча»), огорошил своих однопартийцев сообщением о том, что план на игру полностью изменен. Оказывается, он изучил все юридические подробности объединительного процесса и вдруг осознал: все это очень сложно и очень долго.

Поэтому до выборов не успеют ни партию переименовать, ни остальные толком распустить. Видимо, убрать привычные серп и молот со своего официального логотипа Соцпартия тоже не успеет. Поэтому остается один выход — пусть десять «леваков» бросают свои партии и приходят под знамена старой доброй СПУ просто так. Ну, не успеваем мы новую вывеску нарисовать, придется под старой объединяться.

Поневоле «подписанты» выступили в неприглядной роли знаменитой унтер-офицерской вдовы, которая умудрилась сама себя высечь. Судите сами: вроде бы солидные и опытные политики месяц ведут переговоры, составляют меморандумы, а в итоге все договоренности оказываются нереальными по юридическим причинам. Интересно, они всерьез собираются законы в Раде писать с таким уровнем подготовки?

И к чему было так громко анонсировать в прессе слияние 11 партий в новую ударную левую силу? Более половины нынешних участников координационного процесса в СПУ уже были. Иные сами ушли, некоторых оттуда даже выгнали. Поэтому возвращаться в старую СПУ они могли и безо всяких анонсов, втихую.

Проблема в другом: «просто так» никто в СПУ уже не хочет. Проходили уже все это. Нельзя дважды вступать в…, скажем, в одну и ту же реку. А если социалисты выбора не оставляют, гордый левый украинский политик пойдет проигрывать выборы и без нее.

Однако после отмены этих широковещательных объединительных планов и члены СПУ, и та часть украинской общественности, для которой все эти левые перипетии представляли хоть какой-то интерес, остались в легком недоумении. Что, собственно, происходит в «царстве деда Мороза»? Видимо, поэтому руководство Соцпартии решило сконструировать еще более громкий информповод, который «затмил» бы неудачи процесса интеграции.

Из политсовета партии исключили Николая Рудьковского «за действия, которые не совместимы с уставом партии». Еще один преданный морозовец (в прошлом – помощник-консультант депутата Ивана Бокого) Степан Бульба пояснил: «Он пытался использовать структуры СПУ в личных интересах».

Доказательств, правда, не предоставили, но обещали обязательно доказать эти «злоупотребления», правда, в следующий раз. А заодно повыгонять всех тех, кто Рудьковского поддерживает. Проскрипционный список Морозу сотоварищи предстоит составлять весьма длинный: напомним, на последнем голосовании это была почти половина партии. Наверное, именно для того, чтобы выгнать людей Рудьковского, но при этом сохранить общее количество членов СПУ, и понадобилось завести туда людей из 10 других партий.

В свое время с такой же формулировкой исключали из СПУ и Станислава Николаенко, которого Мороз теперь зовет обратно. Ныне экс-министр образования, похоже, Санычу не страшен: рейтинг у него почти на нуле. Ведь на самом деле из СПУ всегда исключают или выживают именно тех политиков, чей внутрипартийный рейтинг сравнивается с Морозовским.

В кулуарах «морозовцы» мотивировали членов Политсовета тем, что «новый спонсор СПУ поставил условие, чтобы Рудьковского тут не было». Слух о новом спонсоре верхушку социалистов взбудоражил и соблазнил. Чувствовали ведь, что прежние рассказы “нового старого” руководства социалистов о намерениях одного олигарха из восточной Украины «озолотить» партию были, мягко говоря, преувеличенными. Хотя, похоже, именно эти щедрые обещания манны небесной накануне летнего голосования при избрании лидера партии сильно помогли Морозу «искусить» делегатов.

И где это «лаве»? Летний съезд проводили весьма скромно, в помещении техникума связи. Желаемое золото явно выдавалось за действительное. Олигарха нет. Но проблема в том, что и старых спонсоров, тем временем, уже не осталось.

Что ж, новость об исключении Рудьковского на какое-то время отвлечет внимание от провала «единого левого проекта». Как в старом анекдоте, «ша, левые уже больше никуда не идут».

Но именно из-за таких решений СПУ окончательно становится клубом политических пенсионеров «по интересам». И интересы эти довольно-таки мелкотравчатые. «Старичкам», видать, и парламент не очень нужен. Им бы поругаться иногда в узком кругу да графоманские стихи послушать.

В общем, левых в этой стране можно больше не бояться. Ни «бело-голубым», ни «помаранчевым» олигархам.

Руслан Демченко