Столичная милиция заявляет, что нашеукраинец сам нарвался

Столичная милиция заявляет, что депутат Киевского городского совета Зорян ШКИРЯК сам спровоцировал драку, из-за чего был избит.

Об этом пишет газета «15 минут» от 6 августа 2007 г. со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в г. Киеве.

По данным МВД, депутату сделали замечание, что в его автомобиле громко играет музыка. В ответ З.ШКИРЯК, пребывающий в нетрезвом состоянии, толкнул инвалида, сделавшего ему замечание, и тот упал на асфальт. В ответ на это приятель пострадавшего ударил З.ШКИРЯКА в лицо, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 3 августа блок НУ-НС заявил, что киевская власть преследует членов блока и выразил глубокое возмущение по поводу избиения члена избирательного штаба «Нашей Украины – Народной самообороны», депутата Киевсовета З.ШКИРЯКА. Блок обратился к Министерству внутренних дел и Службе безопасности Украины с требованием немедленно расследовать нападение на З.ШКИРЯКА и наказать причастных не только к исполнению, но и заказу преступления.

По данным пресс-службы блока, З.ШКИРЯК был избит в ночь с 1 на 2 августа. На депутата Киевсовета из фракции “Наша Украина” напали трое неизвестных.