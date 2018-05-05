Донецкие чернобыльцы: Янукович Донбасс растоптал ногами (репортаж)

В понедельник на территории палаточного городка возле здания регионального Управления Пенсионного фонда около 100 протестующих жгли костры, грели в чайниках воду и с горечью обсуждали разгон палаточного городка и смерть своего товарища Коноплева. Многие участники акции собрались вокруг какого-то иностранца и через переводчика объясняли ему события воскресного вечера. Переводчик сообщил мне, что это представитель немецкого посольства, но он категорически отказался общаться с прессой.

Но информации для осмысления и так было предостаточно – рассказывали не только чернобыльцы-очевидцы событий, но говорили о случившемся на пресс-конференции и губернатор области Андрей Шишацкий, и начальник Донецкого горотдела милиции Юрий Седнев, и заместитель начальника Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин. У каждого было свое видение случившегося.

Чернобыльцы, которые в тот момент были в палатке и те, кто за ее пределами, рассказали, как неизвестные молодчики в гражданской одежде в присутствии сотрудников милиции «чинили произвол».

- Сначала два сотрудника милиции в форме зашли в палатку, осмотрелись, а затем

кто-то отключил генератор, стало темно. Затем забежали молодчики в гражданской одежде в палатку и стали вырывать трубы из печей. Из «буржуек» пошел угарный газ в палатку, после этого налетчики начали заливать водой печки, в которых горели дрова, пошел пар. После этого мы начали кричать – «что вы делаете», но на нас никто не обращал внимание.. Нас в палатке было не меньше 25 человек, мы начали кашлять. Потом они начали ломать палатку, нагнули ее на нас, пространство воздушное уменьшилось, стало еще труднее дышать. Они прошлись по нас.

- Демонтаж длился 5-7 мин. Они поднимали опоры, натяжные тросы, по людям промчались, как по асфальту, для них людей там не существовало.

- Когда мы остались лежащие под открытым небом, мы увидели, что палатку потащили к проезжей части, а вокруг этой палатки по всему периметру стояли сотрудники милиции.

Невдалеке, возле елочки стоял начальник Донецкого горотдела милиции Юрий Владимирович Седнев. На возмущение чернобыльцев – «что происходит?», он ответил, что не знает этих людей и «сейчас будем разбираться».

Затем вышедшие люди из палатки стали кричать, что человеку плохо, нужна «скорая» помощь… Геннадия Коноплева занесли в машину «скорой» помощи.

- Милиция вокруг охраняла не нас, участников акции протеста…К Седневу затем сзади подошел коллега, потянул его за руку, и они резко ушли… Но загрузка палатки происходила на глазах у Седнева, и при нем тянули палатку, положили ее в «КамАЗ» без номеров и увезли. В это время сотрудники милиции снимали все это на камеру.

- Мы тогда начали идти к «скорой» помощи, но машину обступили сотрудники милиции и люди в гражданском. По-видимому, это были переодетые сотрудники милиции, которые и толкали милиционеров в форме на нас.

Один из наших чернобыльцев - Володя Деркач - зашел в «скорую» и врач показал ему кардиограмму Коноплева в виде прямой линии, то есть, медики констатировали его смерть.

Это слышали, по всей вероятности, сотрудники милиции – к ним поступила команда создать живой коридор, чтобы в срочном порядке вывезти умершего с места преступления. И тогда мы решили не пускать машину. Против нас были брошены сотрудники милиции.

Да, там была потасовка с сотрудниками милиции, мы не отрицаем.

Но эти подонки, облаченные властью, в лице милиции, они, действительно, потеряли страх перед народом. Это не народная милиция, она защищала тот бандитизм, который был совершен против участников акции, отстаивающих свои конституционные права на получение законных пенсий.

Юрий Седнев рассказал эту историю иначе, хотя многие журналисты были воскресным вечером в палаточном городке чернобыльцев и знали о событиях не понаслышке.

Однако, начальник милиции отчитался перед СМИ по-другому.

- Около 18 часов с оперативного отдела МЧС поступило сообщение о том, что они просят оказать помощь в охране общественного порядка в ходе реализации решения суда – демонтировать свою палатку (в начале акции свою палатку сотрудники МЧС любезно предоставили участникам акции).

Возле Пенсионного фонда у нас круглосуточно находится наряд сотрудников милиции в составе 7 человек, которые несут службу по охране порядка.

Я выехал туда, еще туда подъехал наряд, который сменялся в ночь, в общей сложности было 15 человек. Где-то около 19 часов подъехали сотрудники МЧС, подошел старший ответственный, представился, что они уже готовы приступить.

Сотрудники МЧС вели себя профессионально, говорить о том, что было задымление там, в палатке, я не могу это сказать, потому что изначально сотрудники МЧС подняли боковые стороны палатки для того, чтобы как раз этого не произошло.

Двое сотрудников затушили печи для того, чтобы они остыли и для того, чтобы их можно было не горящими демонтировать и вынести с этой зоны.

Палатка была буквально за 7 минут демонтирована – ее подняли и вынесли сразу.

Были возмущения со стороны незаконной акции, но какого-либо противостояния, физических разборок не было. Сразу их предупредили, что только снимается палатка, но их не трогают, к ним никаких мер физического воздействия не применялось.

Все участники незаконной акции, кроме того, к сожалению, кто с сердечным приступом, все остальные – ни один не обратился по факту телесных повреждений. То есть, все осталось на месте, кроме палатки, и все остальные были целы и невредимы.

Сотрудники, которые несли службу, и которые потом обеспечивали этот проход МЧС, у них даже элементарного физического контакта с участниками незаконной акции не было.

Но только когда участники акции окружили «скорую» помощь, стали бить по стеклам и стали раскачивать машину, врачи обратились, что им надо срочно уехать в больницу для оказания срочной медицинской помощи тому, кто находился в машине.

Сотрудники милиции с трудом отодвинули голодающих в сторону, чтобы могла проехать «скорая» помощь. После чего обстановка нормализовалась… Машина «скорой» помощи уехала, сразу спало напряжение и сотрудники милиции отошли. И все закончилось.

Выступивший после Седнева руководитель от МЧС Алексей Мигрин говорил более путано и на реплики журналистов отвечал неохотно, но спокойно.

- 27 ноября в 18.30 выполняли решение суда сотрудники Главного управления МЧС, они находились в рабочей форме одежды и производили демонтаж палатки, принадлежащей МЧС.

На вопрос журналистов о том, в какой форме были сотрудники МЧС при выполнении этого задания, Мигрин путался, но в конечном итоге констатировал, что «это была рабочая форма одежды – синяя форма без опознавательных знаков».

- В количестве 10 человек в палаточный городок прибыли в 18.30 сотрудники МЧС и в течение семи минут, подняв полы палатки, демонтировали печи и демонтировали палатку… Со стороны протестующих в адрес МЧС никаких претензий не высказывалось… Мы предлагали людям выходить, и милиция обеспечивала общественный порядок. Основная масса ушла из палатки. Остались только 2-3 чернобыльца. Это брезентовая палатка, очень легкая, и бойцы МЧС буквально вынесли ее на руках. Оставшиеся в палатке чернобыльцы ничему абсолютно не мешали.

Мигрин опроверг слова чернобыльцев о том, что сотрудники, демонтирующие палатку, якобы вели себя жестко и топтались по людям.

«Сотрудники МЧС не топтались, есть видеосъемка УВД», - заявил он. На мой вопрос, кто и зачем заливал водой печь в палатке, Мигрин ответил: «Не могу я вам точно сказать, заливали ли они водой, но демонтаж осуществлялся нашими сотрудниками. Мы выполняли решение суда по демонтажу палатки».

Руководитель областного управления МЧС объяснил также, почему демонтаж палатки осуществлялся, когда уже стемнело.

-Это происходило в 18.30, потому что был разгружен город. Это позволяло вывезти палатку беспрепятственно.

К сожалению, никто из них, ни Седнев, ни Мигрин, не смогли объяснить журналистам, почему решение Донецкого окружного суда от 23 ноября о запрете акций протеста выполнялось в воскресенье вечером без обязательного присутствия государственных исполнителей.

Чернобыльцы рассказали, что ночь после произошедшего грелись у костра. Утром к ним приехал священник Украинской православной церкви Киевского патриархата отец Сергий, который отслужил панихиду «по невинно убиенному» участнику голодовки Геннадию Коноплеву.

Все участники акции, с кем я беседовала, тепло отзывались о Коноплеве. Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко рассказал, что Коноплев был настоящим товарищем и честным человеком.

- С Геннадием Ивановичем Коноплевым я познакомился еще в далеком 1989 году, когда начались наши шахтерские забастовки. Что я могу сказать? Этот человек был кремень, он очень не любил вранье, несправедливость.

Он мне позвонил, когда началась акция, спросил о требованиях. Я встретился с ним и сказал, что требования одни для всех – защищать свои конституционные права, сказал, что голодающие дерутся не только за себя, а за всех, с кого сняли льготные выплаты… Коноплев потом приехал и решил присоединиться….

Его цинично убили. Как и цинично убила милиция его невестку - весной прошлого года работник милиции в пьяном состоянии сбил насмерть невестку Коноплева. Сейчас расследование находится в подвешенном состоянии… А Коноплев - честный, порядочный человек, волевой.

Один из членов инициативной группы голодающих Владимир Сумаруков показал мне заявление, которое написал Коноплев, присоединяясь к акции голодовки.

- Каждый из нас, кто решался на голодовку, писал такое заявление. В нем вот и написано – Я, Коноплев Геннадий Иванович, г. Родинское, Красноармейский район…готов принять участие в акции протеста в голодовке против нарушения моих конституционных прав. Ответственность возлагаю на Президента Украины, премьер-министра Украины, спикера Верховной Рады, начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, начальника управления Пенсионного фонда, где я стою на пенсионном учете. Число – 23 ноября, подпись – шахтер-регресник.

Это наша дисциплина и мы каждый сознательно пошли на такую акцию.

Глава Донецкой облорганизации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай Гончаров подтвердил мне, что все идут на голодовку добровольно и сообщил, что был в тот вечер в палатке вместе со всеми и мирно разговаривал в Коноплевым.

- За 20 минут до совершения этого бандитизма мы с Геннадием Коноплевым общались в палатке, и никаких предпосылок на плохое самочувствие у него не было, он тогда не жаловался на здоровье.

Но в Донецкой областной администрации заместитель губернатора Елена Петряева на пресс-конференции убежденно заявила, что Коноплев, 1942 года рождения, в тот вечер умер естественной смертью.

- Больной давно состоял на учете в больнице города Родинское и длительное время проходил там лечение по поводу ишемической болезни сердца, атеросклероза, гипертонической болезни и сердечной недостаточности І степени.

Каждый год этот больной проходил лечение, последний раз в стационаре он находился в 2009 году, и все данные об этом есть в его амбулаторной карте.

26 ноября в 12.30 Коноплев обратился к дежурившей возле палаточного городка бригаде «скорой» помощи. По обращению ему сделали электрокардиограмму, были проведены мероприятия, направленные на снижение артериального давления и была предложена госпитализация в лечебное учреждение Донецка. Но больной письменно отказался от госпитализации.

27 ноября в 19.10 в бригаду скорой медицинской помощи обратились ликвидаторы – участники акции с просьбой осмотреть больного, которому стало плохо.

С 19.10 до 19.23 врачи провели реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом, и в 19.23 медики зафиксировали смерть Геннадия Коноплева.

В понедельник утром было завершено вскрытие тела мужчины, результаты которого подтвердили все диагнозы.

Видимых повреждений, внутренних повреждений органов у трупа не было. Следов алкогольного и признаков отравления угарным газом также не было зафиксировано. Он умер естественной смертью на фоне тяжелого заболевания сердца и сосудов.

… Чернобыльцы в Донецке попросили прокуратуру возбудить уголовное дело против региональных руководителей милиции в связи со смертью их товарища Геннадия Коноплева.

Об этом сообщил на пресс-конференции Николай Гончаров.

- Мы передали следователю прокуратуры свое заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Седнева и Романова, которые присутствовали во время разгрома и демонтажа штабной палатки возле регионального управления Пенсионного фонда и руководили этими преступными действиями.

Я беседовал вместе с другими членами акции протеста с прокурором Донецкой области Владимиром Вышинским и узнал, что при областной прокуратуре уже создана следственная бригада по расследованию факта смерти Коноплева….

Мы с товарищами убеждены, что, если бы не было в воскресенье налета, все были бы сегодня живы. Но председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий на пресс-конференции заявил, что акция чернобыльцев – это политический проект по дестабилизации обстановки в регионе и в смерти Коноплева виновны организаторы акции.

- К сожалению, события вчерашнего дня, они вполне предсказуемы, к этому все шло…

Все это происходящее было переформатировано в политический проект, проект по дестабилизации обстановки в регионе.

На мой вопрос, какая политическая партия имеет отношение, по его мнению, к этому политическому проекту, губернатор прямо не ответил. Он вспомнил, что к чернобыльцам в лагерь приезжали народные депутаты Олег Ляшко и Михаил Волынец.

Говоря о виновных в смерти участника акции, Шишацкий отметил: «Это вопрос не ко мне, а вопрос к организаторам акции…. Я надеюсь, что они одумаются и не будут подвергать людей опасности и не будут брать на себя эту ответственность».

После пресс-конференций, после всего этого потока информации я поехала в палаточный городок к участникам акции. Там все также люди грелись у костров. Многие были с белыми повязками на головах - «голодаю»… Я подошла к одному из голодающих и просто спросила, чем он занимался в Чернобыле.

- Я Ломизов Павел Васильевич, и не боюсь себя назвать - мы уже отбоялись…Я инвалид II группы… На Чернобыльской станции в 1987 году улаживал свинец в подвалах – эти лотки, где проходят кабели, где идет все снабжение, мы его оборачивали в свинец, чтобы снизить радиацию. В третьем энергоблоке в машзале мы чистили все оборудование, освобождали его от радиации, но было так – сегодня почистили, а завтра – она такая же, и тогда - давай все по новой… Долбили проход в четвертый энергоблок.

Я был на самой крыше реактора, там мы тоже чистили… В первый день дозиметрист вышел, открыл люк, выставил счетчик, а тот зашкаливает, он и не разрешил работать. На второй день другого дозиметриста прислали – и погнали нас на крышу, мы стали чистить крышу… Были и на кладбище там…

В Чернобыль нас направил военкомат. Мы за чужие спины тогда не прятались и не говорили, что не пойдем. В общем, мы выполняли долг.

Я вот получал 7,2 тыс. грн. пенсии, а сейчас получил 1,3 тыс. грн.. Арифметика простая - в 5 раз меньше..

Вдруг, после воспоминаний и подсчетов, мой собеседник стал сам говорить о Президенте.

- А я ведь голосовал за нашего Президента… И сегодня ночью демонстративно спалил его синюю агитационную курточку - ту, что «Янукович – наш президент»…. Он из доверия вышел. Ему ноль доверия, как правителю. Рыба начинает гнить с головы. Это все с его подачи происходит, с его подписи творится этот беспредел.

Это его слова – «Донбасс нельзя на колени поставить», так пусть теперь подумает, можно ли нас на колени поставить…

Услышав сказанное, в разговор вступает какая-то женщина из участниц акции протеста:

– Мы за него 7 лет боролись, чтобы он пришел к власти. И к чему это пришло? Он просто Донбасс растоптал ногами. Всего лишь на всего.

Я спрашиваю у Николая Гончарова, что же будет дальше, что будет с людьми, с акцией?

- На данный момент я не могу сказать вам, что будет. Я надеюсь, что акция будет продолжаться, но мы должны похоронить нашего товарища, а потом будем принимать решение…. Я не собираюсь становиться ни народным депутатом, никаким другим депутатом, я просто хочу жить нормально в цивилизованном правовом государстве, быть со своими близкими, растить внуков и любить жену. Больше я ничего не хочу, а эта политика, она мне не нужна.

Я набралась смелости и к концу дня позвонила на домашний телефон в город Родинское, семье Коноплевых. Мне тихо, заплаканным голосом ответила женщина. Я выразила свое соболезнование и узнала, что похороны Геннадия Коноплева пройдут во вторник, 29 ноября, в 13.00 в городе Родинское….И почему-то подумала – вот власть и сэкономила еще на одной пенсии, и мне стало ужасно больно.

Елена Колгушева, Донецк

Фото УНИАН